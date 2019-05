Letter voor Letter: theatershow van René Karst en Carola Smit trekt door Overijssel

René Karst en Carola Smit laten in de voorstelling met Hollandse liedjes zien en horen hoe leuk het is om te kunnen lezen en schrijven. Letter voor Letter was eerder al te zien in een aantal Drentse theaters en was daar een groot succes. Nu gaat de show Overijssel veroveren, te beginnen in Steenwijk.

Schamen hoeft niet

Het wordt vooral een vrolijke avond voor muziekliefhebbers, zegt zanger René Karst, maar wel met een boodschap: "We laten zien dat je je nergens voor hoeft te schamen, en dat er overal hulp is. En als je dan over die drempel heen bent gegaan, en je kunt je kleinkinderen voorlezen, dat is het mooiste wat er is."

Mensen die moeite hebben met lezen durven dat vaak niet te zeggen, merkt ook René Karst: "Vroeger hadden we bij concerten intekenlijsten voor een nieuwe elpee. En dan zei iemand 'ik heb mijn bril niet bij me, wil jij het even invullen?' Nu weet ik dat dat waarschijnlijk een smoesje was".

Stapels problemen

Ed Kroezen uit Steenwijk weet hoe het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven: "Bij de gemeente of andere instanties zeggen ze, hier heb je een formulier, vul maar in. Maar dat kon ik niet. Post maakte ik vaak niet eens open. Nou dan stapelen de problemen zich op, je krijgt geen uitkering, geen toeslag. Ik moest altijd hulp vragen."

Ik heb met kerst voor het eerst kaarten verstuurd Ed (51)

Na ruim een jaar taalles ziet de wereld van Ed er totaal anders uit: "Ik heb Facebook, Whatsapp, ik kan mailen, en ik lees de krant op de computer. Ik heb met kerst voor het eerst mensen een kaart gestuurd, ze waren stomverbaasd dat ik dat kon. Daar ben ik wel heel trots op".

Meedoen

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven wordt het steeds lastiger om mee te doen met de samenleving, want dan kan je ook niet appen, mailen of internetbankieren. De provincie Overijssel, de bibliotheken en de gemeenten vinden het daarom belangrijk dat iedereen met een taalachterstand hulp krijgt.

Met de theatershow willen de organisatoren laaggeletterdheid bespreekbaar maken, zodat mensen zich niet meer hoeven te schamen en hulp gaan zoeken.

Geen schoolbanken

Antoinette Versteeg is coördinator van het Taalpunt in Steenwijkerland. Ze ziet dat mensen bang zijn om hulp te vragen en een grote drempel over moeten: "Je bent bang om weer te falen. Als je vroeger bent vastgelopen in het onderwijs, is dat heel frustrerend".

Maar gelukkig hoef je niet terug naar de schoolbanken, zegt Versteeg: "Met hulp van vrijwilligers kan je één op één aan de slag, op je eigen niveau en in je eigen tempo. Het is ook niet belangrijk dat je foutloos schrijft, een rood potlood hebben we niet. Het gaat erom dat je weer mee kan doen en zelfstandiger wordt."

Kaartjes

René Karst en Carola Smit geven voorstellingen in bijna alle theaters in Overijssel. Voor de show van 21 mei in Steenwijk zijn nog een paar kaartjes te krijgen bij de kassa van theater de Meenthe. Voor de voorstellingen in de andere theaters kan je hier alvast kaartjes bestellen.

Ook RTV Oost doet mee met de campagne om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Vanaf september 2019 is er elke week een programma over taal, lezen en schrijven te horen op radio Oost.