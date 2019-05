Studenten presenteren waterstofauto, maar elektrisch is toch hip?

In de Mazda-garage in Enschede zijn de studenten druk bezig om de presentatie van de waterstofauto voor te bereiden. Verhuld onder een doek, staat de auto midden op een podium. "Speciaal voor jullie halen wij het doek er even af", zegt een van de bouwers.

"Niet zo groen als men denkt"

Een spiksplinternieuwe auto komt tevoorschijn en de trots van de studenten straalt van hun gezichten. "Wij kiezen voor een waterstofauto, omdat dat nog redelijk onbekend is. Wij willen het meer promoten", aldus Sanne van der Molen.

"Deze waterstofauto is nog niet zo duurzaam, want waterstof moet opgewekt worden en daar is elektriciteit voor nodig. En de meeste elektriciteit wordt nog niet groen opgewekt. Dat is hetzelfde bij elektrische auto's, die zijn ook nog niet zo groen als men denkt", zegt ze.

Dat terwijl er begin dit jaar bijna 45.000 volledig elektrische auto's rondreden in Nederland, volgens het CBS. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Waterstof- of de elektrische auto

Elektrische auto's en waterstofauto's zijn op dit moment dus minder schoon dan je wellicht zou verwachten. Klimaatdeskundige Henri Ossevoort zegt dat elektriciteit op een groene manier moet worden opgewekt, dan is elektrisch rijden pas echt groen.

Henri Ossevoort (Foto: RTV Oost)

Ossevoort: "Er is niets tegen een elektrische auto, de uitstoot is namelijk helemaal schoon. Maar op het moment dat de bron van de elektriciteit nog steeds zwaar vervuilend is, gooi je met een elektrische auto meer CO2 de lucht in dan met diesel of benzine."

"Op het moment dat de bron groen is, is de waterstofauto beter dan de elektrische auto. Dan heb je een auto die rijdt op elektriciteit en die niet op batterijen draait, maar op waterstofgas."

Volgens Ossevoort kiest de politiek voor deze weg. "Ze kiezen ervoor om aardgasnetten uit wijken te halen. Ontzaglijk voorbarig, wij hebben de meest fijnmazige infrastructuur van het gasnet ter wereld en als je elektriciteit opslaat, doe je dat in gas en niet in elektriciteit."

Aandacht voor waterstof

Voor de studenten is het een goed moment om aandacht te vragen voor de waterstofauto. Dat doen ze onder andere door mee te doen aan de Shell Eco-marathon, een wedstrijd waarbij studenten tegen elkaar strijden op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid.

Ze zullen het van 2 tot en met 5 juli in Londen opnemen tegen ruim 160 teams uit 25 landen.