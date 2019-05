100 jaar vrouwenkiesrecht en keuzestress: No Hero-directeur Gemma Boon vertelt

Waarom is de tentoonstelling 'Women of Japan' zo relevant?

'Women of Japan' is relevant omdat wij nu in een tijd leven waarin vrouwen continu onder druk staan. Je hebt werk en carrière, opvoeden en ouderschap. Dat moet je allemaal maar combineren. Vrouwen ervaren de ‘mental load’ als heel zwaar.



Wat is dan het verschil met de situatie van de Japanse vrouwen?

Vaak hebben we juist een oordeel over Japanse vrouwen. Zij moeten over het algemeen nog kiezen tussen een carrière of moederschap. Er wordt van hen verwacht dat op het moment dat ze moeder worden, ze stoppen met werken. Wij vinden dat vaak een vorm van onderdrukking. Deze tentoonstelling stelt daar vragen bij, want wat wij hier hebben, al die ballen in de lucht houden, dat is ook nog niet zo makkelijk. Het is geen tentoonstelling die daar een oordeel over velt, maar het laat je wel een andere kant zien.

In deze tentoonstelling laten we vijf Japanse vrouwen zélf vertellen over hoe zij dat ervaren. Zo is er een jonge vrouw die nog aan het conservatorium in Den Haag studeert. Ze is uit Japan hierheen gekomen voor haar studie en we vroegen haar wat zij van de situatie vindt. Maar óók een minister van de Japanse ambassade, een vrouw die een imposante carrière achter de rug heeft en heel bewust heeft gekozen om geen kinderen te nemen.

Women of Japan in museum No Hero (Foto: RTV Oost)



Wat ervaar jij zelf nu je deze tentoonstelling hebt samengesteld?

Wat ik mooi vind aan hoe zij erover vertellen is dat er zoveel berusting is bij hun keuze. Ik merk dat de keuzestress in Nederland heel erg groot is en op het moment dat je kiest voor bijvoorbeeld een carrière en niet het moederschap, dat daar veel oordeel over is. Er wordt van veel vrouwen ook wel verwacht dat je het allemaal met elkaar combineert. Op het moment dat je anders kiest, heeft iedereen daar wat over te zeggen. Het komt op mij over dat er in Japan veel meer respect is voor elkaars keuzes. Hoe ze het ook doen, er wordt in de hele omgeving steun voor uitgesproken en dat mis ik wel eens in Nederland.



Nu is het vandaag honderd jaar geleden dat vrouwen mochten kiezen. Hoe zie jij dat in het licht van deze tentoonstelling?

Ik denk dat we al heel veel stappen hebben gezet, maar we zijn er nog niet. Zeker als het gaat over wat ik net al noemde, de ‘mental load’ die vrouwen hier ervaren. Het is natuurlijk prachtig dat wij kiesrecht hebben en ik vind dat we dat ook moeten gebruiken, maar wat ik mis is een gelijke mentale druk als het gaat om het organiseren van een kinderfeestje, het regelen van de loodgieter, al die dingen die er nog bij komen. Daarin lopen we nog achter denk ik.



Ook als het gaat om de financiële ongelijkheid denk ik dat er heel veel problemen zijn in Nederland. Nog steeds is het zo dat de meeste vrouwen die gaan scheiden in Nederland niet op eigen benen kunnen staan omdat ze parttime banen hebben, ten opzichte van de man die toch nog altijd de kostwinnaar is. Dat is best een urgent probleem. Met vijftig procent scheidingen komt het er dus op neer dat heel veel vrouwen een financieel probleem hebben wanneer zij uit elkaar gaan.

Museum No Hero directeur Gemma Boon (Foto: RTV Oost)



Wat wil je bezoekers met deze tentoonstelling meegeven?

Het gaat er niet om dat ik vertel hoe het zou moeten zijn of dat ik vertel hoe het anders zou moeten. Het gaat erom dat mensen zelf nadenken over de situatie in hun eigen leven, die vergelijken met die van de Japanse vrouwen en misschien tot nieuwe inzichten komen over hoe zij hun eigen toekomst willen invullen.