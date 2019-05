Studenten Universiteit Twente proberen locaties drugslabs en dumpplekken in kaart te brengen

Waar wordt synthetische drugs als XTC en heroïne geproduceerd? En waar wordt het afval van deze drugslabs gedumpt? Met gegevens van de politie, de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst IJsselland proberen de UT-studenten daar een antwoord op te vinden.

Zit er patroon in?

Projectleider Maya van den Berg van de Universiteit Twente: "Studenten onderzoeken wat we kunnen zeggen op basis van de verschillende plekken waar drugsafval is gedumpt. Zit daar bijvoorbeeld een patroon in? Een andere groep studenten onderzoekt waardoor de dumpingen komen."

Het aantal drugslabs en dumpingen stijgt al tien jaar. Vorig jaar telde de politie 55 drugsdumpingen in Oost-Nederland, in 2017 lag dat aantal nog op 44.

In november 2018 werd een trailer vol vaten drugsafval gedumpt tussen Hengelo en Boekelo (Foto: Jack Huygens / News United)

De provincie Overijssel levert onder meer data over plekken van gebouwen, natuurgebieden en bedrijfsinformatie. "Als een bedrijf dat in een bepaalde loods zit na een aantal weken ineens naar een andere loods gaat, kan dat een indicatie zijn dat daar iets aan de hand is", zegt Remko Wicherson van de provincie. "Het is nooit een bewijs dat er iets niet klopt, maar als je dat combineert met andere informatie, kun je daar misschien iets uithalen."

Productieplek meestal dichtbij dumpplek

Het is aan de studenten alle data te koppelen. "Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen", zegt Wicherson. Projectleider Van den Berg durft al voorzichtig een voorschot te nemen op één van de onderzoeksresultaten: "We hebben al gezien dat een productieplek heel vaak in de buurt is van een dumpingsplek. De dumpingsplek is vaak een afgelegen, stille locatie."

Het lijkt een logische conclusie, maar drugslabs zijn ook al midden in een woonwijk aangetroffen, zoals eind vorig jaar aan de Sparweg in Hengelo.

In december 2018 rolde de politie een drugslab op midden in een Hengelose woonwijk (Foto: Jack Huygens / News United)

Wat kan de politie met dit onderzoek?

"De politie hoopt, nu twee studententeams naar hun data kijken, dat er toevallige links worden gelegd door de studenten zonder dat zij het weten", zegt projectleider Van den Berg. "De politie kan er dan zelf verder mee. Ze zijn ook erg aan het zoeken hoe de ketens in elkaar zitten. Hopelijk kunnen de studenten daarbij helpen om dat inzichtelijk te maken."

Het onderzoek van de studenten is begin april gestart. Eind deze maand moeten de resultaten bekend zijn.