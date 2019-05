Eerste verwijsbord naar AED in Hengelo onthuld

Aan de Leefsmastraat in Hengelo, ter hoogte van huisartsenpraktijk De Es, is vanmorgen aan een lantaarnpaal het eerste verwijsbord naar de AED bij de ingang van de post onthuld. Henk Poort van Twente Hart Safe hoopt dat er de komende tijd nog veel van dergelijke borden gaan volgen.

"Ik ben hartstikke blij", zegt Poort als wethouder Bas van Wakeren een doek voor het bord heeft weggetrokken. "Ik ben er ook van overtuigd dat dit mensenlevens gaat redden. Er staan hier gewoon twee winnaars", doelt Poort op zijn eigen organisatie en de gemeente.

'Een bevlogen man'

De rol van de gemeente is beperkt als het om de verwijsborden gaat. "Ik was hiervoor raadslid in Hengelo en heb toen veel met Henk samengewerkt. Henk is een zeer bevlogen man, die zich ervoor inzet om een goed netwerk van AED's in Hengelo voor elkaar te krijgen", zegt de wethouder.

Van Wakeren wijst er wel op dat de gemeente subsidie beschikbaar heeft om AED's beter bereikbaar te krijgen. "Nu staan ze vaak in winkels of bedrijven, die 's nachts en in het weekend dicht zijn. Wij stimuleren dat die buiten worden geplaatst."

'Vaak verstopt'

Poort wil graag voor elke AED een verwijsbord. "Vaak zitten ze verstopt achter bosjes of muren. Of deze, die zie je niet als je van die kant aan komt rijden. Met dat bord aan de paal is het duidelijk. Als je een AED nodig hebt, telt echt elke seconde."