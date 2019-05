Automobilisten opgelet: vanaf vandaag half jaar extra verkeershinder op A1

Eerst zal alleen het verkeer van Bathmen in de richting van Deventer over twee versmalde rijstroken rijden. Vanaf juli tot en met december zal het verkeer voor beide richtingen aan één zijde over vier versmalde rijbanen rijden (twee rijbanen per rijrichting).

Verkeer vanaf 10 mei t/m juli 2019 (Foto: Rijkswaterstaat)

Verkeer vanaf augustus t/m december 2019 (Foto: Rijkswaterstaat)

Door de versmalde rijstroken verwacht Rijkswaterstaat extra oponthoud, met name in de spits. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan rekening te houden met een half uur vertraging. De maximum snelheid is op dit traject 90 kilometer per uur. Tevens geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens.

Veel ongelukken

Automobilist Alfons Ruiter rijdt al dertig jaar voor zijn werk als accountmanager over de A1 en heeft de situatie in al die jaren flink zien veranderen. "Het is natuurlijk veel drukker geworden en daardoor ook onveiliger. Ik zie veel ongelukken zoals kop-staartbotsingen", zegt hij.

Het gevoel dat er veel ongelukken en incidenten gebeuren, heeft de redactie van RTV Oost ook. Uit onze eigen berichtgeving blijkt dat alleen dit jaar tot en met de maand mei, in ieder geval vijftig incidenten op de A1 geweest zijn. Daarbij waren in totaal zes dodelijke slachtoffers te betreuren. Overigens stond de teller van het aantal incidenten over dezelfde periode vorig jaar ook al op 51 incidenten.

Planning

Rijkswaterstaat heeft een speciale website, www.A1oost.nl, in het leven geroepen waar al het nieuws omtrent het project en de wegwerkzaamheden op staat.

De snelweg krijgt de komende jaren over een lengte van 55 kilometer een extra rijstrook. Dit moet een oplossing bieden voor het toenemende (vracht)verkeer. Na het traject tussen Bathmen en Deventer-Oost en Markelo-Rijssen, is het in 2020 de beurt aan het traject tussen Rijssen en Azelo en tussen Deventer-Oost en Twello.

