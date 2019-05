Ondernemingsraad Keolis vroeg eind 2017 al om steekwerende vesten, maar kreeg nul op rekest

De agressie in treinen van Keolis is de laatste tijd volop in het nieuws nadat de vakbonden hierover alarm hadden geslagen. Daarbij pleitten de vakorganisaties CNV Vakmensen en BOA ACP voor maatregelen op de treintrajecten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen. Aanleiding vormde de mishandeling van een zogeheten Service & Veiligheidsmedewerkers van Keolis - dit zijn Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) - op het station van Borne. De BOA werd op grove wijze afgetuigd nadat hij een passagier op heterdaad had betrapt op zwartrijden.

Verontwaardigd personeel

Tot verontwaardiging van een deel van het personeel liet Keolis vervolgens in een reactie weten zich niet te herkennen in de kritiek van de vakbonden dat er sprake zou zijn van onveilige situaties. Boze medewerkers verklaarden daarop dat ze in het verleden juist meermalen aan de bel te hebben getrokken, maar dat er vanuit de leiding niets met deze signalen is gedaan.

Brandbrief

Zo meldde RTV Oost eerder deze week dat negen veiligheidsmedewerkers van Keolis bijna anderhalf jaar geleden al eens een brandbrief naar hun leidinggevende hadden gestuurd, waarin ze aandrongen op maatregelen. Aanleiding was het aantal geweldsincidenten in de treinen en de perrons, waardoor niet alleen de veiligheid van het Keolis-personeel in het geding was, maar ook die van de passagiers. Volgens een Keolis-medewerker, die anoniem wil blijven, was het ook toen al meermalen per week raak.

Verzoek steekwerende vesten

Naar nu blijkt heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) eind 2017 de directie met klem gevraagd om steekwerende vesten. Daarbij verwezen ze naar hun collega's in Almere, die wel over dergelijke zogenoemde steekvesten beschikken.

Het antwoord van de directie liet een klein half jaar op zich laten wachten, iets waarvoor algemeen directeur Cees Anker excuses aanbood. In een vertrouwelijke brief liet hij de OR echter weten niets te zien in de steekvesten. Omdat ze geen garantie zouden bieden dat een medewerker bij een aanval niet gewond zou raken. Sterker, onder bepaalde omstandigheden zouden de verwondingen zelfs alleen maar ernstiger kunnen uitpakken.

Verder refereerde de algemeen directeur naar de provincie als opdrachtgever van het vervoersbedrijf. De provincie is geen voorstander van de steekvesten omdat die niet overeen zouden stemmen met het "de-escalerend gedrag en uitstraling" van de veiligheidsmedewerkers, zo schreef Anker.

Sinds twee maanden dragen alle veiligheidsmedewerkers van Keolis nu echter alsnog de steekwerende vesten.

Reactie Keolis Volgens een woordvoerster van Keolis speelt de vervoerder voortdurend in op ontwikkelingen die zich voordoen en behoeften onder de medewerkers. Uitgangspunt daarbij is volgens de zegsvrouw de veiligheid voor zowel passagier als personeel. Nadat in het verleden speciaal voor specifieke evenementen steekwerende vesten werden aangeschaft, bleek dat er onder het personeel meer behoefte stond aan deze uitrusting. In een aantal gevallen gingen zij op persoonlijke titel over tot aanschaf ervan. Terwijl Keolis juist geen ongelijkheid wil in uitrusting. Ook werkt Keolis regelmatig samen met andere vervoerders, waar personeel wél een dergelijk vest draagt. "Om deze redenen zijn we overgegaan tot het aanmeten van vesten voor elke medewerker. Het dragen van een steekwerend vest is overigens niet verplicht."

Bodycams

Behalve de steekwerende vesten zijn er - zoals eerder al gemeld - ook vergevorderde plannen voor de invoering van bodycams. Uit een proef blijkt dat deze camera's een preventieve werking hebben op agressieplegers: de praktijk wijst namelijk uit dat die zich vaak inhouden wanneer ze weten dat ze worden gefilmd. Momenteel worden er bij Keolis technische voorbereidingen getroffen. Zodra die zijn gerealiseerd, wordt elke veiligheidsmedewerker op korte termijn uitgerust met een bodycam.