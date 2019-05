Museumfabriek Enschede wil het verhaal van de vuurwerkramp vertellen

Edwin Plokker van de Museumfabriek in Enschede staat bij een maquette van de wijk Roombeek van vóór de vuurwerkramp, weggestopt in de kelder van het enorme gebouw. "Alles wat bewaard is gebleven kunnen we hier niet kwijt. Dan praat je over heel veel containers", zegt hij.

'Over vijftig jaar'

"Containers vol schuttingpanelen en knuffels ga je nooit gebruiken in een tentoonstelling. Maar aan de hand van een paar objecten, plus een paar mooie sprekende foto's, kun je over vijftig jaar nog prima het verhaal van de vuurwerkramp vertellen", is de overtuiging van Plokker.

Iets verderop in de kelder staan twee beschilderde schuttingpanelen te verstoffen. Die werden na de ramp rond het gebied gezet en vervolgens beschilderd. Mogelijk vinden deze panelen uiteindelijk een plekje in de collectie.

Een beschilderd schuttingpaneel (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Grote brand

Naast de vuurwerkramp is ook de grote brand die Enschede in 1862 trof een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de stad. "Daar hebben we allerlei voorwerpen van, zoals schilderijen, documentatie, blikjes die mensen toen begraven hebben, verbrande brillen en zo."

Met dat alles kan de Museumfabriek volgens Plokker het verhaal van de grote brand vertellen. "Datzelfde kunnen we nu ook realiseren met betrekking tot de vuurwerkramp."

'Vuurwerkramp-museum'

Wat er met de rest van het materiaal moet gebeuren, weet Plokker niet. "Misschien dat kunstenaars er nog iets mee kunnen. Het idee om een speciaal vuurwerkramp-museum op te richten heeft volgens mij weinig kans van slagen."

Hij baseert zich daarbij op eerdere ervaringen. "We hebben hier een tijd terug een grote expositie over de vuurwerkramp gehad. Die werd redelijk bezocht, maar ook niet zo dat je van de bezoekersaantallen een gat in de lucht springt."

'Huis van Verhalen'

Hij vraagt zich af of zo'n museum wel in stand gehouden kan worden. "Het is bovendien de vraag hoeveel mensen buiten Enschede bereid zijn daar een bezoek aan te brengen. Het Huis van Verhalen en misschien straks een plek bij ons over de vuurwerkramp is misschien wel genoeg."