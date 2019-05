Onderzoek gemeenten: financiële jaarstukken Veiligheidsregio Twente onduidelijk

Eerder adviseerde burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente al aan de gemeenteraad niet in te stemmen met de begroting voor 2020 van de Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten. Deze organisatie komt onder meer in actie bij grote branden, zware ongevallen of crisissituaties zoals de brand bij Twence van vorig jaar. De kosten worden voor een groot deel betaald door de gemeenten. Ook krijgt de Veiligheidsregio een bijdrage van het rijk.

Niet goed onderbouwd

De Rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen concluderen dat strategische keuzes, zoals hulp bij vluchtelingenopvang, niet goed worden onderbouwd in de jaarstukken van Veiligheidsregio Twente.

Ook biedt de veiligheidsregio geen inzicht in de kosten voor wettelijke versus niet-wettelijke taken en zijn de financiële risico's niet duidelijk. Uit het onderzoek bleek ook dat de gemeenteraden de verbinding met Veiligheidsregio Twente als zwak ervaren.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie controleert of beleid waar veel geld mee is gemoeid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven op de juiste manier worden besteed. De aanleiding voor dit onderzoek was dat gemeenteraadsleden constateerden dat ze te weinig inzicht hebben in de gemeenschappelijke regelingen waarin hun gemeente participeert.