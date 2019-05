Voorbereidingen Historisch Festival Almelo in volle gang

De familie Meindert uit de buurt van Kleve is er klaar voor (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het Schelfhorstpark in Almelo is dit weekend omgetoverd tot een oorlogsgebied. Honderden soldaten uit de tijd van Napoleon verzamelen zich in de loop van de dag om de komende twee dagen mee te doen aan het Historisch Festival Almelo.

"We gaan terug naar de tijd van Napoleon", vertelt Aimee Krikke van de organisatie. "We beginnen vandaag op scholen om basisschoolleerlingen educatie te geven over de tijd van Napoleon. En dan gaat het dit weekend los hier in het park."

Slapen in tenten

De deelnemers aan het festival slapen in tenten verspreid over het park. "Kijk, die tent met dat kanon ervoor, daar slaapt Napoleon zelf. Die draait zich waarschijnlijk nog een keertje om, want die moet natuurlijk goed uitgerust zijn voor het weekend."

Rond een kampvuurtje bij de tent staat de familie Meindert uit de buurt van Kleve. "Ik ben kampvolgster", zegt de moeder van het gezin met twee kinderen. "In Almelo wordt het om de twee jaar gedaan. Maar we doen dit als gezin een paar keer per jaar. Leuk kamperen op plekken waar je anders nooit mag kamperen."

Achthonderd soldaten

In totaal zullen vandaag zo'n achthonderd soldaten hun intrek nemen in het kamp. "Beide dagen is er van vroeg tot laat iets te doen hier", zegt Aimee. "Met op beide dagen als hoogtepunt natuurlijk de slag om Ruigenrode. Vorige keer kwamen er zo'n 30.000 mensen en daar hopen we nu natuurlijk weer op."