Wijkbewoners Aa-landen in Zwolle voeren actie tegen hardrijders

Bewoners in de omgeving van het Punterdiep in de Zwolse wijk Aalanden hebben actie gevoerd tegen hardrijders in hun buurt. De gemeente en de politie werkten daaraan mee.

In de buurt is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur, maar vaak rijden automobilisten veel harder. Dat veroorzaakt gevaar voor onder anderen spelende kinderen in hun wijk. Meestal zijn het de bewoners zelf die in hun eigen buurt te hard rijden. En daarvan zijn ze onvoldoende bewust.

De actie die in Aa-landen werd gehouden, was juist daarop gericht. Er waren ruim 25 kinderen bij betrokken. Zij spoten met witte verf het getal '30' op de weg en assisteerden de politie die met een lasergun op snelheid controleerde.

Beloning

Hardrijders waren er op dat moment niet. Er liepen zoveel volwassenen en kinderen op straat dat automobilisten daardoor stapvoets gingen rijden. De bestuurders werden beloond met een sleutelhanger in de vorm van een blauw Facebookduimpje.

In de buurt zijn al vaker acties geweest waarbij automobilisten op hun snelheid werden geweest. Zo werden er stickers op lantaarnpalen geplakt en werden snelheidsmeters opgehangen, waarop te zien is hoe hard je rijdt. Ondanks dat wordt er in de wijk nog steeds te hard gereden.