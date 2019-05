Hoe kon het zo mis gaan met familie die wordt verdacht van viervoudige moord?

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het was ten tijde van de Balkanoorlog dat het gezin naar Nederland kwam en neerstreek in Nijverdal, waar de oudste zoon zich aansloot bij de lokale voetbalclub. Waar de jongste zoon op eigen benen ging staan en als rap-artiest probeerde door te dringen op de de wereld van glitter en glamour, ging zijn oudere broer in de Kruidenwijk wonen. Op steenworp afstand van zijn ouders.

Huis compleet verbouwd

Daar huurde de oudste zoon een hoekhuis aan Het Pijlkruid, dat hij ombouwde tot een complete hennepkwekerij. Toen bij een politie-inval de 1600 planten in beslag werden genomen, bleek dat er voor 25.000 euro schade was aangericht in de woning. Schade die de woningbouwvereniging op hem probeerde te verhalen.

Overigens werden ook op zolder van de ouders 300 hennepplanten teruggevonden, maar alleen de oudste zoon werd veroordeeld. Los van de schadeclaim van de woningcorporatie had de oudste zoon ook nog eens gokschulden, zo bleek tijdens een eerste rechtszitting.

Er zit veel trauma in dat gezin Plaatsgenoot van Servische familie

Nijverdallers wisten van het oorlogsverleden van de familie. "De zonen waren nog heel erg jong toen ze hier kwamen wonen, maar er zit veel trauma in dat gezin", zegt een plaatsgenoot.

Na het oprollen van de wietkwekerijen verkaste het gezin naar Hengelo, waar ze hun intrek namen in het Thrinon-complex, een flatgebouw in de binnenstad van Hengelo. Daar werden de schulden niet minder. Sterker, er ontstond een huurachterstand.

Hazes-hoedje

Met name de oudste zoon toonde zich in die periode toegankelijk tegenover de andere bewoners van het Thrinon-complex. Daar was hij vaak te zien als hij, getooid met een zogenoemd Hazes-hoedje, de hondjes van het gezin uitliet bij een vijver om de hoek van de flat. De vriendelijke jongeman was eigenlijk altijd wel in voor een praatje.



De vader, die bekend stond als wat temperamentvoller, vertelde intussen aan een ieder die het maar wilde horen dat hij in zijn vaderland Servië deel had uitgemaakt van een speciale politie-eenheid.

Eendje gered

Saillant detail: de vader wekte vorige zomer verbazing door met kleren en al in een vijver te springen. Reden: een eendje dat verstrikt was geraakt in een vissnoer en amper nog een vin kon verroeren. Met een vishaakje vast in de snavel.

De dierenvriend haalde de gewonde eend op het droge, waar medewerkers van de dierenambulance zich over de woerd ontfermden. "Bizar, eerst met je kleren aan in het water springen om een eendje te redden en dan later ervan verdacht worden dat je vier mensen hebt doodgeschoten...", aldus een flatbewoner.

Honden

De moeder liet zich slechts weinig zien. Zij hield zich vooral bezig met de twee hondjes van het gezin. Hondjes die met hun onophoudelijke gekef menig flatbewoner tot wanhoop dreef.

Terwijl de vader en zijn zonen vastzitten, heeft de moeder nog enige tijd in de Hengelose flat gewoond, maar zij heeft begin mei haar biezen gepakt.

Selfie

Justitie heeft intussen voor een groot deel in kaart kunnen brengen hoe die fatale dag in november eruit moet hebben gezien voor het gezin. Opvallend detail is dat de oudste zoon enkele uren voor de viervoudige moord in de lift van het appartementencomplex nog een selfie van zichzelf maakte.

Hij maakte op dat moment een uiterst relaxte indruk. Achter hem staat een tweede persoon, maar die wordt vrijwel geheel aan het zicht onttrokken.

Tekst gaat verder onder de foto

De oudste zoon maakte enkele uren voor de viervoudige moord een selfie (Foto: RTV Oost)

Gefilmd bij moordpand

Op beelden van beveiligingscamera's in de buurt van de growshop wordt een zwarte Volkswagen Golf rond het tijdstip van de moord tot vier keer toe gefilmd.

Een eerste keer is dat om 13.18 uur: rijdend in de richting van de Snelliusstraat, de straat op de hoek waarvan de growshop staat. Een tweede keer om 13.30 uur als de zwarte Golf vanuit de richting Snelliusstraat komt. Een derde keer wordt de auto om 14.17 uur gefilmd, andermaal rijdend in de richting van de Snelliusstraat. Een vierde keer om 14.45 uur, rijdend vanuit de richting Snelliusstraat.

De oudste zoon had een Golf, die exact voldeed aan het signalement van de gefilmde: vier portieren en sportvelgen. Justitie kampt echter met het probleem dat de inzittenden op de beelden niet duidelijk te zien zijn. Ook is het kenteken niet goed leesbaar. Justitie probeert dit via digitale technieken alsnog te verbeteren.

Stappenteller zwijgt

Rond 14.15 uur meldt een van de slachtoffers, de mesthandelaar uit Arnhem, zich bij de growshop. Vervolgens gaat alles razendsnel.

Rond half drie arriveren de voormalig compagnon van de growshophouder, samen met de Hengelose restauranthouder. De recherche weet aan de hand van stappentellers in twee mobieltjes, onder wie die van de restauranthouder, vast te stellen dat het geweld zich tussen 14.32 en 14.36 uur moet hebben afgespeeld. Daarna worden namelijk geen bewegingen meer geregistreerd.

Om 14.44 uur worden de beveiligingscamera's onklaar gemaakt door een kabel kapot te trekken.

3D-KIJKJE OP CRIMESCENE RTV Oost is er op basis van uitvoerig onderzoek in geslaagd een nauwkeurige reconstructie te maken van hoe de growshop er uit zag meteen na de viervoudige moord. Alles klopt tot in detail: het tekstbord op de achterdeur, de kleuren op de muren, zelfs het schilderijtje aan de muur en de met bloed besmeurde bezem die tegen de tafel stond. Ook de plekken waar de vier slachtoffers lagen en onder welke omstandigheden zij zijn aangetroffen. Uit piëteit met de nabestaanden en omdat het om zogenoemde daderinformatie gaat die mogelijk van invloed is op het strafproces, publiceren wij geen nadere details over de schotwonden. Neem hier een kijkje op de crimescene (tekst gaat verder onder video):

Terug naar Hengelo

De beveiligingscamera's bij het appartementencomplex aan de Deldenerstraat filmen vervolgens hoe de drie hier om 15.05 uur arriveren en de flat binnenlopen, waar de vader met zijn vrouw en hun oudste zoon wonen.



Op videobeelden is later terug te zien dat de drie de flat binnenlopen, waarna de vader en de oudste zoon om 15.38 uur weer naar buiten komen. Intussen hebben ze zich omgekleed.

Boodschappentassen

Volgens Fehmi Jakob, raadsman van de nabestaanden van de Hengelose restauranthouder, droegen ze twee boodschappentassen. De raadsman concludeert op basis van het strafdossier dat dit de twee bewuste tassen zijn waar de politie sindsdien naarstig naar op zoek is. Ook de jongste zoon heeft zich in de flat omgekleed, zegt hij.



RTV Oost onthulde recent dat de verdachten nog dezelfde middag naar Almelo rijden om daar bij woningcorporatie Beter Wonen contant hun huurschulden te voldoen. De vader en zoon reizen volgens justitie die avond af naar Brabant om zich te ontdoen van de 'besmette wapens' en de moordkleding.

Koffertje

Die kleding zou zijn aangeboden aan een vriendin van de oudste zoon, die ze in een rolkoffertje stopt. De oudste zoon haalt dit koffertje later weer bij haar op. Het koffertje wordt uiteindelijk bij de oudste zoon teruggevonden, van de inhoud ontbreekt ieder spoor.

De jongste zoon woont de avond van de viervoudige moord een feestje bij en maakt een uiterst vrolijke indruk.

Volgens bronnen rond het onderzoek kenden de vader en oudste zoon een van de slachtoffers: de vorige eigenaar van de gewraakte growshop. De huidige eigenaar van de growshop kenden ze niet.

Gegeten in restaurant

De jongste zoon kende de familie van de Hengelose restauranthouder. Via diens vriendin was er namelijk sprake van een vriendschappelijke link met de doodgeschoten restauranthouder. Ze hebben er vier keer gegeten en zijn ook bediend door de eigenaar van het Mexicaanse eethuis.

Toen de familie van dit slachtoffer hoorde wie de verdachten waren, dachten ze dat dat de jongste zoon daar niet bij hoorde. Die kende immers de restauranthouder en zou dan ongetwijfeld erger hebben weten te voorkomen, zo veronderstelden ze. Maar hij behoort wel tot de verdachten, tot grote ontsteltenis van de familie van de restauranthouder.

Gesprek

Uit nieuwe dossierstukken blijkt dat de jongste zoon kort na zijn aanhouding met zijn vriendin over de restauranthouder heeft gesproken. Het gesprek in de cel is opgenomen door de politie.

De vrouw zou iets geroepen hebben in de trant van: "Wat heb je nou gedaan?! Je kende Maijkel (de restauranthouder, red.) toch?" Waarop de jongste zoon zou hebben gezegd: "Maar ik heb er niets mee te maken."

Reactie advocatuur

Advocaat Huisman van de oudste verdachte zoon zegt in een reactie: “Ik heb geen behoefte om publiekelijk te reageren op de inhoud van jullie artikel, de rechtszaak wordt gevoerd in de zittingszaal. Ik wil wel kwijt dat ik het als storend, vervelend en schadelijk ervaar dat er kennelijk personen zijn – nagenoeg allemaal anoniem – die voortdurend informatie aan jullie geven. Informatie die zeker niet altijd correct is. De lezers van jullie artikelen zouden zich moeten afvragen wie er belang heeft om jullie te voorzien van deze informatie.”