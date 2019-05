Veiligheidsregio na rapport Rekenkamercommissies: "We gaan ermee aan de slag"

De Veiligheidsregio Twente herkent zich in het rapport van de samenwerkende Rekenkamercommissies van acht Twentse gemeenten. "We nemen het ter harte en gaan ermee aan de slag", zegt Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten en woordvoerder namens de veiligheidsregio.

De Rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen concluderen dat strategische keuzes, zoals hulp bij vluchtelingenopvang, niet goed worden onderbouwd in de jaarstukken van de veiligheidsregio.

"We hechten veel waarde aan transparantie. We gaan er dan ook alles aan doen om in het vervolg transparanter te zijn, ook in de financiële stukken", zegt Hofland.

Communicatie

Ook de communicatie tussen de burgemeesters en raadsleden is in het rapport een punt van aandacht. "We staan open voor andere manieren van communicatie, maar de veiligheidsregio is een regeling waarin burgemeesters zitting hebben en lokaal omgaan met raadsleden. Dus ook voor de raadsleden is hierin een rol weggelegd."

Hofland begrijpt de conclusies in het rapport. "We zijn heel benieuwd naar ideeën en discussies vanuit de gemeenteraden. Al met al zijn we wel erg blij dat we volgens het rapport professioneel werken."