Canadees uit New Nijverdal voor even terug naar zijn roots

Velen in Nijverdal zullen het niet weten, maar ergens op prairies in Canada was een nederzetting dat New Nijverdal werd genoemd. Gesticht door Nijverdallers die tussen 1903 en 1914 op zoek gingen naar een beter bestaan. Een van hun nazaten is tijdelijk terug in Nederland om een lezing te geven in de protestantse kerk van Hellendoorn.

Nazaat Donald Sinnema kijkt naar de torenspits van d'oale Grieze kerk in Hellendoorn. Zijn opa stond hier ingeschreven en is hier gedoopt. Hij woonde op de Jipkesbelterweg. "Het blijft speciaal om hier te staan", zegt de Canadees die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont.

Sinnema schreef een boek over de kleine volksverhuizing. Zijn opa was een van de vele Nijverdallers die het harde bestaan in de textielindustrie wilde ontsnappen. In Canada was er land voor iedereen die zich er wilden vestigen

Archieven

Met hulp van archieven en tientallen brieven die in het Twentsch Volksblad verschenen, heeft Sinnema kunnen achterhalen hoe de golf op gang kwam. "De Canadese overheid had voor elk gezin dat zich op de kale vlaktes van Alberta wilden vestigen een 'homestead' beschikbaar. Dat is een onontgonnen stuk land van 65 hectare. Je kon het gratis krijgen als je het land wilde bewerken."

Groep van veertig

Een groep van veertig Nijverdallers vertrok in 1904 naar dit gebied, omdat twee gezinnen uit Nijverdal er eerder waren neergestreken en positief over het gebied hadden bericht. De groep had het aanvankelijk zwaar.

Zo schreef onderwijzer Evert Aldus in brief naar de Twentse courant dat het best eenzaam was. "Geen dorp, geen kerktoren, geen molen, geen rokende fabriekspijp, geen boom, geen struik in de wijde omtrek; niets dan gras. In vergelijking met een dorp als Nijverdal is het bijna net zo eenzaam als op een kerkhof."

In de tien jaar die volgden kwamen er nog meer Nijverdallers naar het gebied. "Omdat iedereen uit Nijverdal kwam, werd het al snel New Nijverdal genoemd", legt Sinnema uit.

Nijverdal Christian Reformed Church

Ook een van de kerken kreeg de naam Nijverdal Christian Reformed Church. Een echte nederzetting kwam er niet. "De homesteads lagen ver uit elkaar en er waren andere stadjes in de buurt. De Nijverdallers begonnen zich al snel meer te identificeren met die plaatsen."

Er is nu niets meer te zien van de Nijverdalse invloed. "Zelfs de kerken die de Nijverdallers gebouwd hebben, zijn vervangen voor grotere, nieuwere exemplaren. Maar met mijn boek en met de lezingen hier hoop ik dat herinneringen in leven gehouden worden."