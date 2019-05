Overheid kan weinig doen tegen man die zich staat af te trekken voor 6-jarig buurmeisje

Dat de overheid weinig kan doen, komt omdat de man niet in een huurhuis, maar in zijn eigen huis woont. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszaak tegen de 43-jarige man voor de rechtbank in Zwolle.

Kinderporno

De buurman zou zichzelf niet alleen een aantal keren in het zicht van kinderen uit zijn buurt bevredigd hebben, maar hij zou ook nog eens foto's van buurtkinderen die langs zijn woning liepen gemaakt hebben. De politie trof de foto's aan op zijn computer, keurig gerangschikt in mappen met hun namen. Naast deze foto's vond de digitale recherche ook een grote hoeveelheid kinderporno op zijn computer. Zeker 5000 verboden foto's en filmpjes.

IP-adres

De politie was eind 2017 gewaarschuwd door opsporingsinstanties in Amerika en Canada. Die deden onderzoek naar kinderpornonetwerken en kwamen aan de hand van het IP-adres, een unieke code, bij de Deventenaar uit. Het adres van de 43-jarige in de Deventer wijk Colmschate kwam niet onbekend voor, de man was begin 2017 al eens door de wijkagent gewaarschuwd voor het maken van foto's van kinderen in de buurt. Ook was er al eens een melding geweest toen de man een kinderpornoplaatje op sociale media plaatste. Die haalde hij er meteen af.



De 43-jarige was tegenover de Zwolse rechters volledig open over zijn motieven. Hij heeft interesse voor minderjarige meisjes. "Ik had altijd al interesse voor vrouwen en kwam stap voor stap bij jonger terecht." Over de kinderporno vertelde de man "ik wist wel dat het niet mag, maar het was gewoon nieuwsgierigheid."

Masturberen voor 6-jarig buurmeisje

Dat hij deels ontkleed voor het raam van zijn slaapkamer had staan masturberen ontkent de man niet helemaal. Twee van de drie keer dat buurtkinderen hem zagen was het niet de bedoeling. Toen stond hij gewoon naast zijn bed te masturberen bij een pornofilm op tv. In december 2017 had hij wel in de gaten dat zijn 6-jarige buurmeisje uit de schuur kwam en hem kon zien. "Ik zag haar en dacht, laat ik het haar ook maar zien, misschien vindt ze het wel interessant. Maar daarna dacht ik, wat doe ik nu en ben meteen gestopt."

Behandeling

De sterke drang van de 43-jarige om zich seksueel te uiten komt voort uit een aantal stoornissen in combinatie met autisme. De man kwam begin jaren 2000 ook al een aantal keren wegens schennispleging in aanraking met justitie. Inmiddels volgt hij een behandeling bij een gespecialiseerde kliniek. Die behandeling moet, als het aan de officier van justitie ligt, binnenkort onderbroken worden als de rechtbank besluit dat de Deventenaar naar de gevangenis moet. De man zou naast de geëiste celstraf zijn buurmeisje een emotionele schadevergoeding moeten betalen van 750 euro.

Excuses

Het meisje woont nog steeds naast de man en is nog altijd angstig. Haar buurman bood tijdens de rechtszaak zijn excuses aan aan haar vader. Hij gaf aan dat hij zich goed kon voorstellen als de vader hem in elkaar geslagen had en vertelde blij te zijn dat dat niet gebeurde.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.