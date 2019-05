Vrouwen PEC Zwolle willen bekerstunt van de mannen herhalen tegen Ajax

Ze zijn de duidelijke underdog zaterdag, maar waren de mannen dat in 2014 niet ook? De bekerfinale bij de vrouwen gaat zaterdag tussen Ajax en PEC Zwolle, en dat het leeft in de provinciehoofdstad is duidelijk. Zo'n 1000 supporters gaan zaterdag mee naar Rotterdam.

De mannen van PEC Zwolle wonnen in 2014 de KNVB-beker na een 5-1 zege op Ajax. "Dat was natuurlijk een topfinale, en daar hebben ze het nog steeds over", zegt aanvoerder Babiche Roof. "In de halve finale kwam Bram van Polen ons succes wensen. Toen hij over de bekerfinale sprak, kreeg hij zo'n grijns op zijn gezicht. Dat moeten wij ook hebben dacht ik toen."

De vrouwen van Ajax en PEC Zwolle stonden dit seizoen al vier keer tegenover elkaar. In de competitie twee keer, en later ook weer in de play-offs om de landstitel. Twee keer won de ploeg uit Amsterdam, een keer bleven de punten in Zwolle. De laatste ontmoeting eindigde in een 0-0 gelijkspel. "Het kan onze eerste prijs worden, dus ik denk dat wij de underdog zijn. Maar die positie bevalt ons wel", zegt Roof.

PEC Zwolle haalde de finale na een bloedstollende wedstrijd tegen ADO Den Haag. Keepster Nienke Olthof werd de held van Zwolle door twee penalty's te stoppen, en er zelf een raak te schieten. "Dat was mooi. Maar ze mogen het van mij nu wel meteen afmaken hoor. Dat is voor mijn hartslag ook een stukje beter haha."

De dames van PEC Zwolle stonden welliswaar nog nooit in de bekerfinale, maar voor Ajax is het inmiddels een jaarlijks afspraakje. Voor hun wordt alweer de zesde bekerfinale op rij. In de afgelopen twee seizoenen werd de beker gepakt ten koste van PSV.

De finale van de KNVB-beker begint zaterdag om 20:00 uur in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior. De wedstrijd is live te volgen bij ons op Radio Oost.