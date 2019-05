Nalatenschap schilder Evert Rabbers naar Openluchtmuseum Ootmarsum

Het Openluchtmuseum Ootmarsum neemt de volledige kunstcollectie van Twentse landschapsschilder Evert Rabbers (1875-1967) over. De collectie staat nu opgeslagen bij de Museumfabriek en de gemeente Enschede wil de collectie niet overnemen. De stichting Evert Rabbers, waar de collectie was ondergebracht, zocht een gegadigde voor de complete nalatenschap omdat zij zichzelf wil opheffen.

De kunstwerken waren bij de stichting niet verzekerd. Nu ze onder de collectie van het Openluchtmuseum vallen, is dat wel het geval. Henk Brusse, voorzitter van Stichting Evert Rabbers, is blij met de overname: "We vinden het prettig dat de collectie nu weer in de belangstelling komt en de kunst geëxposeerd kan worden".

De collectie bestaat uit zo'n honderdvijftig werken, variërend van aquarellen tot pentekeningen vaak met Twente als onderwerp. De Museumfabriek heeft alle kunstwerken momenteel in opslag maar heeft er, door verbouwingsplannen, geen plek meer voor. Openluchtmuseum Ootmarsum is van plan om de collectie in delen te exposeren. Wanneer de kunst wordt overgedragen, is nog niet bekend.

Evert Rabbers

Evert Rabbers was een Enschedese kunstschilder. Hij schilderde vooral portretten, zoals van 'Mister Menthol', stillevens en het Twentse landschap. Samen met andere bekende schilders uit zijn tijd vormde hij de Twentsche Kunstkring.