Oud-doelman Sander Westerveld beleeft Champions League-week van uitersten

"We waren geland op Schiphol en zaten in een bar tv te kijken", aldus Westerveld vanochtend in Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost. "Tot de extra tijd, want toen vertrok onze trein, dus moesten we naar beneden lopen." De 44-jarige Tukker keek verder op zijn telefoon, maar door de vertraging van de live-stream kwam het slechte nieuws van de 2-3 al binnen voor hij de goal had gezien. "Ongelooflijk. Je zag zelfs op Schiphol iedereen op de grond gaan zitten."



"Dit blijft je achtervolgen"

Westerveld kent Ajax-coach Erik ten Hag nog uit hun gezamenlijke tijd bij FC Twente. Hij volgt Ajax daarom met speciale belangstelling: "Alleen maar hulde en lof voor de manier waarop ze tegen Juventus en Real Madrid hebben gevoetbald én hebben gewonnen. Maar dit is zó'n klap... in de extra tijd ook nog. Dit blijft je je hele leven achtervolgen. Net zoals de fout van Karius (doelman van Liverpool, red.) in de Champions League-finale van vorig jaar."



Westerveld hoopt dat Ten Hag de ploeg weer op kan lappen voor de laatste twee competitiewedstrijden, waarin Ajax de landstitel moet veiligstellen. "Dit is mentaal echt een klap geweest. Ze moeten echt winnen, anders is het seizoen helemaal verloren."



Memorabele avond op Anfield

Een dag eerder beleefde Westerveld nog intense euforie. Liverpool - de club waarmee hij in 2001 de UEFA Cup won - boekte een 4-0 zege op Barcelona, waardoor the Reds zich verrassend plaatsten voor de finale van de Champions League. "Ik had het geluk dat ik op één van de meest memorabele avonden op Anfield kon zijn. Het was van de eerste tot de laatste minuut - en zelfs nu nog - één groot feest."

Sander Westerveld