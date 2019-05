Meevaller voor gemeente Hardenberg: 12,4 miljoen euro in de plus in 2018

De gemeente Hardenberg houdt 12,4 miljoen euro over over het jaar 2018. Die jaarrekening laat zo'n positief resultaat zien, doordat de gemeente minder geld kwijt was aan uitkeringen en ze bouwgrond heeft verkocht aan bedrijven en particulieren.

Al meerdere jaren sluit de gemeente het jaar af met een overschot op de jaarrekening. In 2016 was dit ongeveer zes miljoen euro. Afgelopen jaar was het dus ruim het dubbele en dat is een fors bedrag. "Het resultaat is hoger dan we hadden verwacht", vertelt wethouder Breukelman.

Hard nodig

Toch is de twaalf miljoen euro hard nodig. "We zien toenemende kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de jeugdzorg en Wet maatschappelijke Ondersteuning. We zullen daarvoor dus een beroep moeten doen op onze reserves." Ook kan het overschot gebruikt worden voor bestaande projecten en nieuwe experimenten op het gebied van regelluwe bijstand.

Een groot deel van het overschot komt door de verkoop van bouwkavels voor bedrijven of woningen. De gemeente verkocht de afgelopen tien jaar niet eerder zoveel woningbouwkavels als in 2018.

Meer banen

Een andere reden voor het positieve resultaat is de aantrekkende economie. Hierdoor hebben steeds meer inwoners een baan en is de gemeente minder geld kwijt aan uitkeringen.

Ook droegen enkele kleine meevallers bij aan het positieve resultaat en is de samenwerking tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg beëindigd, wat goed is voor 3,5 miljoen euro.

Algemene reserve

Enkele tekorten waren er ook: de gemeente kwam het afgelopen jaar tekort bij de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning.

Door het positieve resultaat komt de algemene reserve op 52,4 miljoen euro. "We hebben weer wat vet op de botten", aldus Breukelman.