Verdachten gewelddadige overvallen Twente zwijgen

De verdachten van vier gewelddadige overvallen in Twente zwijgen in de rechtbank in Almelo over hun betrokkenheid. “Heb ik geen reactie op”, “geen reactie” en “ik beroep me op mijn zwijgrecht”. Het zijn de enige woorden die de verdachten vuil willen maken over hun rol bij de overvallen in Enschede, Ambt Delden, Overdinkel en Alstätte, net over de Nederlands-Duitse grens.

De overvallen begonnen in januari 2015. Toen was het filiaal van de Aldi aan De Posten in Enschede het doelwit, niet ver van het huis van de verdachten.

Eind 2015 sloegen de overvallers toe bij een bejaard echtpaar in Ambt Delden. De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen en een mes en werd zelfs bewusteloos geslagen. De echtgenote van de man werd gekneveld waarbij ook zij gewond raakte.

Boerderij Overdinkel

Enkele maanden later, op 3 maart 2016, werd een 61-jarige bewoner van een boerderij in Overdinkel overvallen. De bewoner is door de overvallers mishandeld met een koevoet.

De twee broers worden ook verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een tankstation in het Duitse Alstätte, in september 2016.

Het zwijgen van de mannen wekte de nodige ergernis op bij de slachtoffers die bij de zaak aanwezig waren. Een van de mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op de Aldi in Enschede nam wel het woord, maar hij vertelde alleen dat hij niets met die overval te maken heeft. Hoe het dan komt dat er een vingerafdruk van hem is gevonden op tape waarmee medewerkers van de Aldi tijdens de overval zijn vastgemaakt? “Ik heb het misschien aangeraakt tijdens mijn werk in een stuntzaak, daar verkochten we tape.”

Voldoende bewijs

Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs tegen de mannen. Zo is er volgens het OM DNA gevonden bij de Aldi. Op de laptop van een van de broers zou tevens gezocht zijn naar allerlei informatie over de overvallen. Op YouTube en op de website van Opsporing Verzocht zocht hij video’s over de zaken. Ook zou zijn telefoon tijdens de overvallen getraceerd zijn op plekken waar de overvallen plaatsvonden.

Voor de rechtszaak is twee dagen uitgetrokken. Morgen komt het Openbaar Ministerie met een strafeis en komen ook de advocaten aan het woord.