Expeditie Oost: winkelen tussen de koeien

Zaadhandel

Vertrekpunt van deze zonnige dag is Losser. Van daaruit gaan we in de richting van de Lutte, dwars door een fraai en karakteristiek coulisselandschap. Op de Lossersedijk rijden we het erf op van zaadhandel Bulter. Daar stappen we een authentiek winkeltje binnen, waar je allerhande zaden en pootaardappelen kunt kopen. Achter de toonbank staat Moniek Bulter. Ze vertelt enthousiast over het familiebedrijf dat al meer dan 85 jaar bestaat. Ook neemt ze ons mee naar haar eigen moestuin waarin ze deze dag aan het werk is. Slechts tien kleine plantjes steken net boven het zand uit. “Maar over twee weken staat het hier vol”, bezweert Moniek ons. Ze zet ons ook op het spoor van ons volgende adres: slagerij de Veldmaat.

Moniek Bulter (Foto: Bert Eeftink)

Limousin runderen

De slagerij maakt deel uit van een boerenbedrijf en ligt aan de rand van natuurgebied de Duivelshof. Jan en Betsie Greftenhuis heten ons van harte welkom. De vitrine ligt vol met vlees, afkomstig van eigen vee. “Wij houden limousin runderen”, zegt Jan en neemt ons vervolgens mee de stallen in.

De familie Greftenhuis (Foto: Bert Eeftink)

Daar worden we meewarig aangestaard door een aantal logge roodharige beesten die kennelijk weten wat hun lot is. “Prachtige exemplaren”, zegt Jan, “buiten zijn er nog meer”. En inderdaad: in een uitgestrekt weiland lopen nog zeker honderd Franse runderen rond. We zeggen ‘au revoir”en trekken verder.

Limousin runderen (Foto: Bert Eeftink)

Kaasvrouwtje

Net buiten de Lutte zetten we onze eigen limousine pal voor de deur van het volgende plattelandswinkeltje. Bij Koelant verkopen ze kaas. Hoewel de nering vandaag gesloten is leidt kaasvrouwtje Pauline Olde Olthof ons toch even rond. Ze laat onder andere zien waar de kazen gemaakt en bewaard worden. In een grote koelcel liggen tientallen ronde en rechthoekige kazen geduldig te rusten. “ik ben ooit met de kaasmakerij begonnen”, zegt Pauline. “Maar mijn dochter Petra heeft het inmiddels overgenomen”.

Pauline Olde Olthof (Foto: Bert Eeftink)