Broers die worden verdacht van overvallen in Twente willen eigen kledinglijn starten

De toekomstplannen van de mannen leidden tot hoongelach op de publieke tribune, waar veel slachtoffers van de overvallen de zaak volgden. Een van de slachtoffers zei na afloop cynisch: "Een kledinglijn, in bivakmutsen zeker."

Overvallen

De mannen, twee broers en een man van 23, allen uit Enschede, worden verdacht van vier zeer gewelddadige overvallen die zijn gepleegd in 2015 en 2016. In Enschede werd een supermarkt overvallen, in Ambt Delden twee bejaarde bewoners in hun eigen huis. In 2016 werd in Overdinkel de bewoner van een boerderij overvallen en in het Duitse Alstätte een tankstation.

Bij de overvallen werden slachtoffers vastgebonden, geslagen met voorwerpen en werd gedreigd met vuurwapens en messen. Ze wilden geld, maar veel maakten ze niet buit. In Ambt Delden werd de destijds 80-jarige bewoner zo hard toegetakeld dat hij enkele minuten buiten bewustzijn was.

'Nachtmerries'

In de rechtszaal werd de slachtofferverklaring voorgelezen van het overvallen echtpaar uit Ambt Delden. De man die het slachtoffer werd is eind vorig jaar overleden, maar de overval heeft hem tot aan zijn dood beziggehouden. "Tot aan het eind van zijn leven heeft hij nachtmerries gehad van de overval. De veiligheid in hun eigen huis was weg."

Tekst gaat verder onder de foto

Gewapende overval op Aldi in Enschede (Foto: Dennis Bakker)

De slachtoffers van de overval bij de Aldi ondervinden nog dagelijks de gevolgen, zo bleek uit de verklaringen. De chauffeur die tijdens de overval werd vastgebonden heeft daar blijvend letsel aan overgehouden. "Eén arm is kapot, ik slik dagelijks zware pijnstillers en kan mijn werk nog maar voor 75 procent doen. Wat hebben ze mij aangedaan voor een paar rotcenten?" vraagt hij zich af.

'Angst deuren te openen'

Een van de overvallen Aldi-medewerkers ervaart de gevolgen van de overval ook nog dagelijks. Zodra haar zoontje ineens achter haar staat, schrikt ze soms zo hard dat ze spontaan begint te huilen. Ook heeft ze altijd angst om deuren te openen.

Het echtpaar dat werd overvallen in het tankstation in Alstätte meldde zich ziek na de overval. Ze laken niet alleen het optreden van de overvallers, maar ook het gedrag van de eigenaar van het tankstation. Die toonde volgens hen geen enkele betrokkenheid na de overval die hun leven op de kop zette. Ook werden er geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen in de tankshop, terwijl het niet de eerste overval was. Inmiddels heeft de vrouw die er werkte een andere baan gevonden.

'Hij zal nooit meer antwoord krijgen'

Bij het destijds 80-jarige slachtoffer in Ambt Delden bleven na de overval vragen door zijn hoofd spoken. "Waarom wij? Waarom is er zoveel geweld gebruikt? Hij zal nooit meer antwoord krijgen."

Die antwoorden kwamen vandaag ook niet in de rechtszaal, want de twee broers beriepen zich op hun zwijgrecht. Ook toen de voorzitter van de rechtbank vroeg of ze wilden reageren op de slachtofferverklaringen was het antwoord: "Daar heb ik geen reactie op."

'Ben zelf ook slachtoffer'

Alleen de 23-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de Aldi-overval reageerde. "Ik snap de slachtoffers goed, maar ik ben hier zelf ook slachtoffer van. Ik heb maanden in de cel gezeten terwijl ik er niets mee te maken heb."

Pas toen de persoonlijke omstandigheden aan bod kwamen deden de twee broers hun mond open. De oudste broer vertelde een eigen bedrijf te willen starten samen met zijn jongere broer. Een kledinglijn. Dit nadat hij niet meer welkom was bij Holland Casino, waar hij werkte als croupier. Door alle media-aandacht raakte hij daar zijn baan kwijt. Ook vertelde hij dat hij ten tijde van de overvallen geregeld naar motorclub Satudarah ging. "Omdat ik van motoren hield", vertelde hij.

'Geen enkele empathie'

De officier van justitie reageerde vol onbegrip toen de broers aan het eind van de dag ineens wel op de praatstoel zaten, maar de hele dag geen woord wilden zeggen over hun rol bij de overvallen. "Ik zie hier geen enkele empathie", aldus de officier. Advocaat Blonk van de oudste broer nam het meteen voor haar cliënt op. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht op haar advies.

Hoe de advocaten tegen de zaken aankijken komt morgen aan bod. Dan komt ook de officier van justitie met de strafeisen tegen de mannen.