Brandweer voorkwam grote, uitslaande brand in Deventer binnenstad

Het was maar goed dat de brandweer in oktober vorig jaar snel ingreep bij een brand in een appartementencomplex aan de Assenstraat in de Deventer binnenstad. Daarmee werd een grote, uitslaande brand voorkomen. De Deventer binnenstad is namelijk erg kwetsbaar door de dichte bebouwing.

Zoveel werd duidelijk bij de strafzaak tegen een 54-jarige bewoner van het complex. Hij wordt ervan verdacht dat hij de brand aanstak. Tegen hem is een celstraf van twee jaar waarvan 22 maanden voorwaardelijk geëist.

De bewoner belde zelf de brandweer. Die moest niet alleen de man van zijn balkon redden, maar ook een bovenbuurvrouw. Zij was naar het dak gevlucht omdat de rookontwikkeling te groot was om het pand via de trap te verlaten.

'Schrik aanjagen'

Volgens de man ontstond de brand per ongeluk. Hij zegt dat hij ruzie over drugs had met een aantal mensen. Die mensen zouden op 24 oktober getracht hebben om met geweld zijn appartement binnen te komen. Ze hadden de deur al half open, maar de verdachte kon voorkomen dat ze binnen kwamen door zijn koelkast er snel voor te schuiven.

Daarna zou hij een spuitbus met deodorant hebben gepakt, waarmee hij een steekvlam maakte. “Ik wilde ze schrik aanjagen maar de gordijnen vlogen in de brand”, aldus de Deventenaar.

Drugsverslaafd

De man is geen onbekende van justitie: als drugsverslaafde bouwde hij een strafblad van 27 pagina's op. De afgelopen tien jaar had hij geen contact met justitie. Daar kwam verandering in doordat hij een terugval kreeg en opnieuw drugs begon te gebruiken.

Mensen die de 54-jarige begeleiden twijfelen aan het verhaal van de man. Zij zeggen dat hij meermaals psychoses had en denken dat de bedreigers wel eens imaginair kunnen zijn.

'Bedreiging in zijn hoofd'

De officier van justitie denkt ook dat er geen echte bedreiging was: "Die bedreiging zat waarschijnlijk in zijn hoofd door een terugval in drugsgebruik." Ze denkt niet dat de man zijn appartement bewust in brand stak, want ook deskundigen vinden de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

In haar eis woog de officier mee dat de man probeerde de brand te blussen en toen dat niet lukte, meteen de brandweer belde. Een groot deel van de strafeis is bewust voorwaardelijk. Met een proeftijd van vijf jaar moet de man veel behandeling en begeleiding krijgen zodat een nieuwe terugval voorkomen kan worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.