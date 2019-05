Start van de eindexamens? Nee hoor, deze vmbo'ers zijn al de hele week bezig!

De leerlingen die examen doen voor hun vmbo-basis- of kaderdiploma hebben de eerste examenstress al achter de rug. De meeste scholen zijn maandag al begonnen met de examens. Het praktijkexamen is voor hen zelfs al in april afgerond.

Het lijkt alsof de vmbo'er er minder toe doen als het om de examens gaat. Want pas als de theoretische opleidingen aan de examens beginnen komt dat in de media. Directeur Mathieu van Tienhove van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle merkt dat een 'hoge' opleiding nog steeds als norm wordt gezien.

Succesvol

Onterecht, zo vindt hij: "Een minstens zo groot deel van de leerlingen volgt een praktische opleiding, voor beroepen waar veel vraag naar is, zoals in de zorg, bouw en techniek. Onze leerlingen stromen allemaal succesvol door naar het mbo."

De leerlingen van het Thorbecke in Zwolle maken zich er niet zo druk om. "Ik houd me met mijn eigen examens bezig, dat is veel belangrijker", zegt Sonja Faneyte. Angelique Hogeboom vindt het wel een beetje apart: "Het is wel raar om te horen dat het nu begint, want wij zijn gewoon al een tijd bezig".

Digitaal

Alle leerlingen die examen doen voor een kader- of basisopleiding doen dit sinds drie jaar op de computer. De mavo-, havo-, en vwo-leerlingen moeten het nog met papieren examens doen.

Angelique vindt het prettig om op de computer te werken: "Ik heb dyslexie en dan kan ik de vragen laten voorlezen, dat is heel fijn." Ook Sonja vindt het handig dat je bij een luistertoets de fragmenten zo vaak kunt afspelen als je wilt. "Alleen als je veel tekst moet lezen is dat wel eens lastig, dan krijg ik soms tranen in mijn ogen van het staren naar het scherm".