Achtergebleven visgerei nachtmerrie voor ganzen in Enschedees park

Mervin woont tegenover de vijver en loopt regelmatig met de hond door het park. Tot zijn ergernis treft hij vaker dan hem lief is haakjes en vistouw aan in het park. Hij ruimt het dan op om te voorkomen dat dieren erin verstrikt raken. Gisteren was het echter te laat. Mervin stuitte op een gans die de gevolgen van laconieke vissers aan den lijve ondervond:



"Dit is wat je krijgt als je visspullen achterlaat in of bij de vijver", aldus Mervin, die het arme diertje filmde. "Om het bewustzijn van dierenleed te vergroten." Maar hij kreeg de gans niet te pakken en dus komt de Dierenambulance niet in actie. "Het dier keek me al argwanend aan en liep van me weg. Dat lukte me gewoon niet."

Dit is niet de eerste gans die problemen heeft door rondslingerende troep. Er loopt ook een gans met maar één voet. "Die is waarschijnlijk een keer afgekneld geweest door iets."

Geen prullenbakken

Er staan geen prullenbakken meer in het park. "De gemeente heeft ze weggehaald omdat ze te vaak vernield werden door parkbezoekers. Gelukkig is er een goede buurtcontrole. We ruimen troep op van mensen die rommel achterlaten en vragen ook wel eens van te voren aan vissers of ze hun spullen allemaal weer mee willen nemen."

Een gans raakte verstrikt in het visgerei (Foto: Mervin Willemsz)