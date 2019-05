Strafeisen tot 16 jaar cel voor weerzinwekkende overvallen in Twente

De mannen, twee broers en een man van 23, allen uit Enschede, worden verdacht van vier zeer gewelddadige overvallen die zijn gepleegd in 2015 en 2016. In Enschede werd een supermarkt overvallen, in Ambt Delden twee bejaarde bewoners in hun eigen huis. In 2016 werd in Overdinkel de bewoner van een boerderij overvallen en in het Duitse Alstätte een tankstation.

Bij de overvallen werden slachtoffers vastgebonden, geslagen met voorwerpen en werd gedreigd met vuurwapens en messen. Ze wilden geld, maar heel veel maakten ze niet buit.

Forse eisen

Eén van de drie verdachten zou 'alleen' betrokken zijn bij de overval op de supermarkt. Tegen hem is 3 jaar cel geëist. Een tweede verdachte hoorde 5 jaar cel tegen zich eisen voor betrokkenheid bij de overval op het Duitse tankstation. De derde verdachte is volgens het OM betrokken bij alle vier de feiten. Tegen hem werd 16 jaar cel geëist.

Bewijs

Tegen de verdachten is veel bewijs, zegt justitie. Zo is er op de laptop van de hoofdverdachte specifiek informatie gezocht over deze overvallen, terwijl er soms nog niet eens berichten over de in de media waren geweest. Daarnaast stonden er foto's op van de overvallen supermarkt.

Ook is er een vingerafdruk gevonden op tape waarmee de slachtoffers waren vastgebonden. Zat er dna van de hoofdverdachte op een achtergebleven bivakmuts en straalden telefoons van de verdachten masten in de buurt aan van de overvallen plekken. Ook werd de auto van de hoofdverdachte herkend op videobeelden en is er gezichtsherkenning door het NFI. De broer van de hoofdverdachte heeft kenmerkende huidvlekken, die deels te zien waren op beveiligingsbeelden.

Het OM hekelt de opstelling van de verdachten in de rechtszaak, ze zwijgen. "Ze tonen geen spijt of empathie en dat weegt zeker mee in de strafeis", aldus de officier van justitie.

Meer verdachten

Opvallend is dat er nog een verdachte in beeld was voor de gewapende overvallen, een Enschedeër die begin vorig jaar is doodgeschoten in zijn auto op de kruising van de Brinkstraat en Palembangstraat. Tegen hem werd voor zijn dood bij de politie een anonieme melding gedaan. Vervolgens heeft de politie een huiszoeking gedaan en hem geobserveerd en getapt.

Maandag komt er wel een vierde verdachte voor de rechter. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de overval op de Enschedese supermarkt. Zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. Ten tijde van de overval was hij nog minderjarig.