'NS moet langere treinen laten rijden tussen Zwolle en Noord-Nederland'

De reden voor de oproep is het grote aantal meldingen van overvolle treinen in de eerste vier maanden van dit jaar.

Economische groei

"Door de economische groei hebben we te maken met meer reizigers dan voorheen", zegt Frank Visser, beleidsmedewerker bij Rover. "We krijgen verhoudingsgewijs veel klachten binnen over deze trajecten, dus het kantelpunt lijkt nu echt bereikt."

Via 'Meldpunt volle treinen' kreeg Rover in april 96 klachten binnen van reizigers over een gebrek aan zitplaatsen op de twee noordelijke trajecten, schrijft RTV Noord. Daarmee staan beide trajecten landelijk gezien in de top vijf van tracés met de meeste meldingen. In de maanden januari, februari en maart schetsten de cijfers hetzelfde beeld.

Top 5

De twee trajecten van en naar Zwolle staan in de landelijke top 5 van routes waarover het meest wordt geklaagd. "De treinen zijn op deze trajecten relatief kort, wat op zich redelijk begrijpelijk is als je mensen naar het Noorden vervoert", zegt Visser. "Maar ons gevoel is dat de modellen die de NS gebruikt om treinstellen in te plannen niet langer voldoen. Bij een onverwachte piek ontstaat dan een probleem. Als er bijvoorbeeld ineens één of twee grote groepen een dagje uit gaan, zit een treinstel al snel vol."

Eigen onderzoek

Naar aanleiding van de kritiek van Rover doet de NS volgens RTV Noord in elk geval extra onderzoek naar andere storingen die mogelijk van invloed waren op de drukte in de treinen. "We kennen het signaal nu en gaan kijken of er veel treinen anders hebben gereden dan het spoorboekje."

Op Radio Oost verklaarde woordvoerster Boonstra dat de NS geen extra treinstellen kan inzetten, maar wel meer wil doen om reizigers erop attent te maken dat treinen vaak ook minder drukke treinstellen hebben.