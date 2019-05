Aanleg 'plasdrasgebied' Noordoost-Twente succesvol: eerste grutto's geboren

De aanleg van 'plasdrasgebied' in Noordoost-Twente om weidevogels de kans te geven veilig een nestje te bouwen, is succesvol gebleken. "Het eerste nest van een paartje grutto's, dat is ingegraven, is donderdag eindelijk uitgekomen", zegt voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren.

"Wat een enorm succes", vervolgt Schröder. "Een tweede nest komt vandaag of morgen uit, maar we zijn er nog lang niet. De tweede fase komt er nu aan. De kuikens zijn kwetsbaar en we hopen dat ze nu naar de plasdras trekken en daar veilig aankomen. Maar er zijn gevaren, zoals veel kraaien.”

Aanleg

In februari is gestart met de aanleg van het speciale 'plasdrasgebied'. Dat is een ondergelopen stuk grond waar weidevogels voedsel kunnen vinden en veilig hun nestje kunnen bouwen.

Volgens de Schröder was het bittere noodzaak. "Als we niets doen, dan zien we hier in Noordoost-Twente geen weidevogels als de Grutto meer terug."

Voor het project bleek veel draagvlak. Zo is er een stuk weiland van 1,2 hectare afgestaan door een lokale melkveehouder. Projectleider Leonard Rouhof: "Boeren merken ook dat het in het voorjaar steeds stiller wordt. Bij het voorjaar horen buitelende kieviten en fladderende grutto's. Maar die zie je steeds minder, dus iedereen wil meehelpen."

Kraaienkooi

Met de provincie Overijssel is nu contact gelegd over het plaatsen van een kraaienkooi. "Maar ik vrees dat het daar nu te laat voor is", zegt Schröder. "Als we toestemming krijgen ligt de beschikking misschien zes weken ter inzage voor eventuele bezwaarmakers. Dan zijn de eieren al uitgekomen."

In totaal liggen drie gruttonesten in het veld. Bij twee daarvan is de 'plasdrasmethode' toegepast. Het derde nest is onlangs bij toeval ontdekt. "De zes grutto's die op de drie nesten broeden zijn samen net sterk genoeg om de overmacht aan kraaien af te schrikken."

Bescherming

"We zijn nu met onze vrijwilligers van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer om de grutto's in Geesteren te beschermen. Sommigen nemen speciaal voor deze actie zelfs vrije dagen op om in het land de vogels te observeren en kraaien te verjagen. We zijn optimistisch dat dit gaat lukken. We kunnen de grutto voor Geesteren behouden."