Middenvelder Jasper Veltkamp langer bij Excelsior'31

Veltkamp komt uit de eigen jeugdopleiding van Excelsior'31 en is momenteel bezig aan zijn derde seizoen. Deze jaargang komt de 20-jarige middenvelder nauwelijks voor in de plannen van trainer Peter Wesselink, want hij kwam pas één keer in actie. Daardoor speelt Veltkamp de meeste duels in het tweede elftal en beloftenteam. Vorig jaar speelde hij nog elf wedstrijden in de hoofdmacht.

Van Breemen-Schneider naar ATC'65

Quick'20 moet het volgend seizoen stellen zonder Jasper-Ewout van Breemen-Schneider. De middenvelder maakt de overstap naar tweedeklasser ATC'65. Een weloverwogen keuze, want mede vanwege zijn studie heeft de in Hengelo woonachtige Van Breemen-Schneider voor ATC gekozen. Met Quick'20 is hij nog in felle strijd verwikkeld om degradatie uit de derde divisie af te wenden.