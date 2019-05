Beenham, gehaktballen en kaas: rookster Trea Pierik gooit bijna alles in de rookoven

Trea Pierik en haar partner hebben drie jaar geleden het voormalige zondagsschooltje in Marle gekocht. "Het verkeerde in erbarmelijke staat en stond volledig verscholen in het lange gras. We hebben het gered van de ondergang", aldus Trea.

Rokerij Marle (Foto: Esther Rikken)

Een vrouwelijke rookster

"We hadden geen bestemming voor het pand maar toen de restauratie vorderde, voelde ik dat dit een fantastische plek zou zijn om mijn hobby uit te oefenen. Zo gezegd, zo gedaan", aldus de enthousiaste rookster. Ja, ja. sinds vijftien jaar is deze wilskrachtige dame officieel rookster.

Trea Pierik (Foto: Esther Rikken)

Meer dan vis

"Afkomstig uit Friesland heb ik héél veel met water en dus ook met vis. De ambacht van het roken heb ik geleerd van een oude man. Het is een mannenberoep maar ik vind het fantastisch. Inmiddels rook ik overigens veel meer dan alleen vis".

En inderdaad, op het erf van de rokerij in Marle staan vier rookkasten waarvan er drie draaien. Één ervan is gevuld met beenham, in de ander hangen allemaal worsten en in de elektrisch gerookte kast liggen een groot aantal gehaktballen.

Rokerij Marle (Foto: Esther Rikken)

Jonge leu, oale groond

Het pandje stamt uit 1898 en sinds drie jaar dus weer volop in bedrijf. Dankzij de enthousiaste mail van Trea waren wij vanochtend op expeditie op een meer dan bijzondere plek in Overijssel.

Rokerij Marle (Foto: Esther Rikken)