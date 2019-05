'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

Boogers liet in het programma Groot Onderhoud zijn licht schijnen op onder andere het tanende vertrouwen in de politiek. "Laat het meer aan gemeenten over. Mensen vertrouwen een gemeentebestuur vele malen meer dan een bestuur van provincie, rijk of Europa", zegt Boogers.

"Gemeentelijke politici kom je tegen"

Boogers vervolgt: "Gemeentebestuurders zijn aanraakbaar, je komt ze tegen in de supermarkt of op het sportveld. Lastige knopen hakken ze door in gesprek met mensen over wie het gaat. Dat kun je van het provinciebestuur in Zwolle en helemaal van het landelijk bestuur in Den Haag niet zeggen."

Ongeorganiseerde camping

De afgelopen jaren hebben gemeenten door decentralisaties al meer taken erbij gekregen, maar die worden vaak ondergebracht in regionale samenwerkingsverbanden. "We hebben het enorm ingewikkeld gemaakt. Een gemiddelde gemeente werkt in vijftien samenwerkingsverbanden met vijftig andere gemeenten samen. Het Huis van Thorbecke bestaat niet meer, het is een tamelijk ongeorganiseerde camping geworden."

Revolte

Boogers spreekt over 'verwarrende tijden' in de politiek. Hij vindt dat politici de kiezers nog altijd te weinig serieus nemen en onvoldoende oog hebben voor de zorgen van burgers. "Ik snap dat mensen boos worden. Er is ook te weinig geleerd van Pim Fortuyn en de revolte die dat teweeg bracht. Daarom zien we nu een enorme winst van Forum voor Democratie en een beweging als de Gele Hesjes."

Dat het vertrouwen in politici de laatste tijd ondermijnd wordt door integriteitskwesties, is volgens Boogers van alle tijden. "Vroeger hadden we ook affaires met steekpenningen. Het enige verschil met tegenwoordig is dat er kritischer naar wordt gekeken en er meer in de publiciteit komt."

Financiën

Minister Ollongren (BiZa) heeft in een poging het lidmaatschap van gemeenteraden aantrekkelijker te maken, de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten verhoogd. Boogers verwacht hier weinig van. "Uit onderzoek is gebleken dat financiën geen motief zijn om zich kandidaat te stellen of te stoppen met het raadswerk."

Boogers vervolgt: "Het zou beter werken als het bedrijfsleven het makkelijker maakt voor werknemers om tijdelijk in de politiek te gaan werken. In de Verenigde Staten is dat heel normaal."