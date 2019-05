Leemans juicht komst Steijn naar PEC Zwolle toe: "Voor hem ga je door het vuur"

"Het zou een leuk weerzien zijn met mijn oude trainer. Ik heb goeie tijden gehad met hem, we zijn kampioen geworden. Ik zou zijn komst toejuichen", aldus Leemans.



"Hij kan heel goed met mensen omgaan. Hij voelt heel goed aan hoe hij spelers moet benaderen", vindt de middenvelder. "Voor hem ga je door het vuur. Ik denk dat het een trainer is die we goed kunnen gebruiken."





Ik ben blij dat Jaap Stam naar Feyenoord gaat Clint Leemans

Voor Leemans neemt de kans op speeltijd wellicht ook toe als Steijn inderdad de nieuwe trainer wordt. Sinds de komst van Jaap Stam - en in zijn kielzog middenvelder Pelle Clement - heeft Leemans niet meer in de basis gestaan bij PEC.



"In de eerste vier wedstrijden werden er direct tien punten gepakt, dus de trainer deed het goed en Pelle ook. Voor mij pakt de trainerswissel niet lekker uit. Maar de trainer heeft de juiste keuze gemaakt, want we hebben ons veilig gespeeld. Maar natuurlijk wil iedereen spelen en wat dat betreft ben ik blij dat hij naar Feyenoord gaat."