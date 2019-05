Rossmann vraagteken bij Heracles voor duel met Excelsior

Het is de vraag of Maximilian Rossmann fit genoeg zal zijn om zondag aan de start te verschijnen. De Duitse verdediger heeft een blessure aan een zenuw en zijn meespelen is dus twijfelachtig. Mocht hij niet fit zijn, dan gaat Bart van Hintum, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij Heracles, centraal achterin spelen.

"We zijn te wisselvallig"

Trainer Frank Wormuth weet nog niet wat hij aankomende zondag kan verwachten van zijn ploeg. "Tot gisteren was het moeilijk om in de spanning en de ritme van de wedstrijd te komen. We zijn te wisselvallig", betoogt de Duitse oefenmeester, die nog twijfelt over de bezetting van zijn middenveld. "Dat ga ik morgen beslissen." Naast Osman en Merkel kan hij met Dos Santos, Drost of Duarte spelen.