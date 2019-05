Nostalgische DAF legertrucks in Olst: "De ronkende zware motoren zijn het mooist"

Een paar honderd bezoekers konden zich vergapen aan de grote groene legertrucks, die met veel liefde en geduld door de eigenaren in oorspronkelijke staat zijn gerestaureerd.

Nostalgie

Volgens organisator Anita Ringeling stralen de na-oorlogse DAF-trucks nostalgie uit. Voor sommigen is het de geur, voor anderen het zware herkenbare geluid van de DAF-motoren. Maar stuk voor stuk zijn de deelnemers verliefd op hun wagens die ze met veel zorg onderhouden.

Een van hen is Bernard van Rossum uit Apeldoorn. Als kleine jongen droomde hij er al van om ooit op zo'n grote drietonner te mogen rijden. Inmiddels heeft hij er zelf één kunnen kopen. En daarmee is zijn jongensdroom uitgekomen. Zijn hele gezin rijdt inmiddels enthousiast mee op de DAF-truck uit 1956.

Hij vertelt met veel passie over zijn hobby. "Aan mijn legertruck heb ik ruim zes jaar gesleuteld. Ieder vrij uurtje op de zaterdag gaat eraan op, maar ik doe het met plezier. De DAF-motor in de legerwagen is de beste die ooit gebouwd is, onverwoestbaar", aldus Van Rossum.

Ronkende zware motor

"Het mooiste is inderdaad het zware ronkende geluid van de motor. Als we meerijden in parades zie je vooral bij oudgedienden langs de weg veel herkenning. Je hoort dan kreten als; 'kijk jongen, daar heeft opa tijdens zijn diensttijd nog in gereden'. Prachtig."

Naast deelname aan parades met veteranen rijdt de enthousiaste truckrijder ook regelmatig met gehandicapten en kinderen. Terwijl hij het vertelt, schieten de tranen in zijn ogen. "Dat is echt geweldig om te doen, zoveel blije gezichten, dat raakt me iedere keer weer."