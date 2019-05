Gemeentebelangen wil dat grote veevoederhandel uit centrum Raalte vertrekt

Het is Gemeentebelangen al ruim tien jaar een doorn in het oog: de grote veevoederhandel Booijink in het centrum van Raalte. De partij wil dat het gemeentebestuur met de directie van het bedrijf om tafel gaat om te kijken of het bedrijf wil verkassen naar bedrijventerrein De Zegge aan de rand van het dorp.

Raalte is druk bezig een deel van het centrum opnieuw in te delen. Gemeentebelangen vindt dat bij die indeling gekeken moet worden of de grote fabriek in het centrum niet vervangen kan worden door bijvoorbeeld woningen en appartementen.



“Gemeentebelangen is van mening dat anno 2019 een dergelijk bedrijf niet meer thuis hoort in het hart van Raalte”, stelt gemeenteraadslid Wim de Hair namens de partij.



'We zijn er niet zo mee bezig'

Bij veevoederbedrijf Booijink reageren ze enigszins verrast op de uitspraken van Gemeentebelangen.

“We zijn er niet zo mee bezig”, vertelt Paul Booijink. “Ik begrijp de geluiden, maar ik vind het vooral een taak van de politiek om hier een mening over te vormen.”



Alleen een kavel is niet genoeg

Booijink laat weten dat hij best met het gemeentebestuur in gesprek wil over de vestigingslocatie van het bedrijf, maar dat hij financieel gezien niet zomaar kan verkassen met de fabriek. “Met alleen een kavel op het bedrijventerrein zijn we er niet.”



Het is overigens niet de eerste keer dat er geluiden in de Raalter politiek klinken om het bedrijf uit het centrum te laten verhuizen. “Daar zijn wel vaker gesprekken over gevoerd”, aldus Booijink. “Volgens mij is de laatste keer al wel een aantal jaar geleden.”



'Mooi familiebedrijf, grote werkgever'

Gemeentebelangen benadrukt overigens dat ze het veevoederbedrijf absoluut in Raalte wil houden: “Het is een mooi familiebedrijf en een grote werkgever.”