Gemaal Stroink viert honderdjarig jubileum met drukke open dag

Het Stroink-gemaal, dat een belangrijke rol speelt in het waterbeheer in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, bestaat honderd jaar. En daarom vierden vandaag zo'n vijfhonderd bezoekers samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta een feestje bij het historische gemaal in Vollenhove.

De bezoekers waren onder meer getuige van demonstraties met het ouderwetse hoogwaterkanon, dat speciaal voor de gelegenheid van de kade in Blokzijl verplaatst was naar de dijk langs het gemaal.



Ook was de waterpolitie aanwezig om belangstellenden met snelle politiebootjes door het waterrijke achterland in de kop van Overijssel te vervoeren.

Belang gemaal waterveiligheid neemt toe

Binnen in het gemaal kregen mensen uitleg over de werking van de historische waterkering. "Het gemaal is nog net zo belangrijk als honderd jaar geleden", zegt Ronnie Scholten van het waterschap. "En het belang neemt alsmaar toe, onder invloed van de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds meer water. Het gemaal moet ervoor zorgen dat we droge voeten houden."

Het onderhoud van het rijksmonument is kostbaar en arbeidsintensief, maar zeker de moeite waard want het gemaal kan volgens de medewerker van het waterschap nog lange tijd dienst doen.