René Kolmschot en Peter Reekers langer bij Heracles Almelo

Rene Kolmschot is al sinds 2005 assistent-trainer bij Heracles Almelo. Hij heeft daarmee dus alle seizoenen in de eredivisie met de club meegemaakt. “Ik maak al lang onderdeel uit van deze club en ben blij dat ik nog drie jaar blijf. Uit deze overeenkomst spreekt het vertrouwen dat de club in mij heeft", zegt de 50-jarige trainer op de site van de club.

Peter Reekers slaagde onlangs voor het hoogste trainersdiploma en zou dus in theorie als hoofdcoach aan de slag mogen in het betaalde voetbal. Toch kiest ook de andere assistent van trainer Frank Wormuth voor een langer verblijf in Almelo. "Mijn doel is om me als trainer verder te ontwikkelen. De club denkt daarin graag met mij mee. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Daarom ben ik blij dat ik voor twee jaar heb bijgetekend.”