Twentse 'Godfather' veroordeeld voor hennepkweek

Het vermeend Twents crimineel kopstuk Simo D. is in hoger beroep veroordeeld tot 144 dagen cel voor hennepkweek. Tegen hem was twee jaar cel geëist. Het gaat om een oude zaak uit 2012, die nu pas werd gevoerd omdat Simo vastzit in Duitsland voor drugshandel. Hij wilde er perse bij zijn en overbrengen had veel voeten in de aarde.

Simo werd jaren geleden door de rechtbank in Almelo tot twee jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij drie hennepplantages in Hengelo, Enschede en Borculo. Ook had hij volgens de rechtbank leiding gegeven aan een hennepbende, vanuit zijn toenmalige growshop TuinAction. Deze feiten nam justitie over in hoger beroep.

Adviezen

Simo ontkent betrokkenheid bij de hennepplantages en leiding te hebben gegeven. "Ik bracht wel eens materialen van de growshop naar locaties toe. Daar zat wel eens een hennepplantage. Ik gaf ook wel eens adviezen over opbouw of elektriciteit."

Moordopdrachten

Simo D. is de laatste tijd veel in het nieuws omdat hij zijn criminele activiteiten in de tussentijd enorm zou hebben uitgebreid naar handel in harddrugs. Daar is hij in Duitsland voor veroordeeld en daar zit hij nu dus vast. Vanuit zijn cel heeft hij volgens justitie zeker negen moordopdrachten gegeven.

Zo werden huizen in Almelo in brand gezet en panden in Enschede en Almelo beschoten. Ook werden twee mannen beschoten met een regen aan kogels en is een kapper in brand gezet. Alle doelwitten overleefden de aanslagen. Voor het uitvoeren van de aanslagen zijn verdachten in beeld.

Ook de vermeende leden van zijn drugsbende zijn in beeld bij justitie. Enkele zijn nog voortvluchtig. Tegen alle verdachten worden nog processen gevoerd.

In Nederland zal Simo nog worden vervolgd voor leiding geven aan een drugsbende en het geven van zeker negen moordopdrachten. Wanneer dat proces gaat dienen, is nog onduidelijk.