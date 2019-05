Milieupark de Nooterhof in Zwolle gaat na 'maand zeuren' weer open

De Milieuraad Zwolle gaat het park met een grote groep vrijwilligers opknappen en onderhouden. Het is de bedoeling om dat in ieder geval tot en met oktober te doen. Ook de horecagelegenheid, in het van aarde gebouwde ecologische earthship, gaat met de hulp van de vrijwilligers weer vier dagen in de week open.

Het earthship is eigendom van scholengemeenschap Landstede en woningbouwvereniging SWZ. Die trokken vorig jaar oktober de stekker uit het project, omdat de exploitatie niet sluitend te krijgen was.

Nieuwe invulling Nooterhof moeizaam proces

Landstede runde het earthship met hulp van studenten, maar moest uiteindelijk geld toeleggen op de exploitatie. Landstede en SWZ, die eigenaar is van de grond onder het earthship, hebben het beheer daarom eind vorig jaar na ruim twaalf jaar weer overgedragen aan de gemeente Zwolle. Die is naarstig op zoek naar een nieuwe invulling. Maar het proces verloopt tot nu toe moeizaam.

Opmerkelijk, omdat het park op mooie zomerse dagen wel populair is bij de Zwollenaren. Veel jonge gezinnen vermaken er prima. De kinderen genieten van de mooie natuur in het milieupark, waar een leuke waterpartij, bijenkassen, speeltoestellen en tal van bloemen en planten te bewonderen zijn.

Permanente oplossing nog niet in zicht

De gemeente is in haar zoektocht samen met alle betrokkenen, waaronder ook de milieuraad en andere natuurorganisaties, op zoek naar een nieuwe, wellicht commerciële partij, om het hele park inclusief het earthship weer nieuw leven in te blazen.

"Tot die partij gevonden is, willen wij met een groep vrijwilligers het park weer openstellen", zegt Van Harten. Het vinden van een nieuwe exploitant is volgens hem ook niet eenvoudig.

"De ruimte in het earthship is beperkt. Het is ooit gebouwd als woonhuis, heeft een kleine keuken en er kunnen maar een paar tafeltjes staan. Eigenlijk te klein voor een horecagelegenheid."

"Op zomerse dagen is het wel erg druk, maar om de exploitatie kostendekkend te krijgen moet je ook een overdekt terras of binnenfaciliteit hebben. Het is Landstede in de afgelopen jaren in ieder geval niet gelukt om de horeca kostendekkend te laten draaien. Er staan voor zover ik weet ook nog geen nieuwe gegadigden in de rij om het stokje over te nemen", aldus Van Harten.

Milieu- en doepark Nooterhof Zwolle weer open (Foto: RTV Oost)

Earthship klein voor horeca

Bovendien heeft het earthship wat achterstallig onderhoud en is het de vraag hoe goed de conditie van het met zand en autobanden gebouwde groene gebouw is. De Milieuraad en andere natuurorganisaties willen dat het sowieso een natuurpark blijft, dus nieuwbouw kan alleen als het groen en milieuvriendelijk is.

De Milieuraad kan de horeca alleen openstellen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers die in het earthship thee, koffie en limonade zullen schenken. De opbrengst daarvan wordt samen met de subsidie van de gemeente ingezet voor het onderhoud van het milieupark.

"We zijn in gesprek met de gemeente, de eigenaren van het earthship en andere natuurorganisaties. Maar een permanente oplossing is nog niet in zicht en dus pakken we de handschoen voor dit zomerseizoen op", zegt Van Harten, die met de Milieuraad ook nadenkt over een goede permanente oplossing.

Openingsfeest

De aftrap van de hernieuwde opening is vandaag met een een groot voor-zomerfeest in de Nooterhof. Iedereen is welkom om mee te doen aan groene doe-activiteiten, er is ook een verteltheater en muziek.

Het thema is de Klimaatverandering en het belang van meer groen. Hoe helpt het groen tegen natte voeten? En hoe kan het bedreigde plant- en diersoorten helpen? Bezoekers kunnen aan de slag met creatieve workshops.

Ook is er een speurtocht kriskras door het park. De bijenstal is open en er zijn een paar ezels om te wandelen met kinderen.