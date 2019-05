Burgemeester Rijssen-Holten: "Schending van geheimhouding lijkt bewuste actie"

Het hield de gemoederen in de raadsvergadering van gisteravond in Rijssen-Holten wel even bezig. Burgemeester Hofland gaf aan het begin van de vergadering een verklaring af over het lekken van geheime informatie. "De schending van geheimhouding lijkt op een bewuste actie", zei Hofland.

"Met pijn in het hart heb ik aangifte gedaan. Omdat schenden van geheimhouding zo vreemd is aan onze open bestuurscultuur". Het is nu aan het Openbaar Ministerie en de politie om verder onderzoek te doen.

Om aan te tonen hoe ernstig het lekken is, zei de burgemeester in zijn verklaring: "Het schenden van geheimhouding is een strafbaar feit waar maximaal één jaar gevangenisstraf of maximaal een boete van twintigduizend euro op staat."

Donkere bladzijde

De burgemeester zei over de aangifte: "Het is een donkere bladzijde uit het boek van onze gemeenschap. Ik voelde mij verdrietig. Het raakt ons allemaal en onze democratie".

De burgemeester was geschokt toen hij in de Twentsche Courant Tubantia een artikel las over Stolpersteine en de krant meldde dat zij beschikten over een audio-opname van een besloten vergadering.

Strafbaar

Alle raadsfracties waren geschokt. SGP-fractievoorzitter André Scheppink pleitte ervoor om voorlopig dan maar geen besloten vergaderingen meer uit te schrijven.

De SGP had tevens een motie voorbereid voor een diepgravend onderzoek, maar die was niet meer nodig vanwege de aangifte van de burgemeester. De VVD vond dat het vertrouwen een deuk heeft opgelopen, maar dat er nog genoeg vertrouwen is om op dezelfde voet als voorheen verder te gaan.