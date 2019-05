Smokkelaars gespot bij de Duits Nederlandse grensovergang in Noord Oost Twente

"Heel makkelijk zal het niet worden want we hebben een groot aantal commiezen die we zullen inzetten langs de grens én die beschikken over de nodige vechtlust", aldus Merlinn van Nieuwkuijk.

Smokkelen ...

Van Nieuwkuijk is lid van atletiekvereniging Iphitos en derhalve betrokken bij de organisatie van de derde editie van de Twentse Smokkeltrail. "Een trail gaat voornamelijk over onverharde wegen en dus kom je door de mooiste natuurlandschappen bij een dergelijke run. De Twentse Smokkeltrail heeft drie prachtige routes en morgen gaan de deelnemers zeker genieten", aldus Jeroen Loskamp, trailrunner in hart en nieren.

Twentse Smokkeltrail 2019 (Foto: Esther Rikken)

Kilometerslang ...

"We hebben drie afstanden, 10, 14 en 26 kilometer. Het parcours is echt fantastisch en het smokkelonderdeel een leuke bijkomstigheid met een mooie knipoog naar het verleden. Uniek aan onze trail is natuurlijk wel dat je door twee landen komt en dat ervaren de lopers ook zeker", aldus van Nieuwkuijk.

Twentse Smokkeltrail 2019 (Foto: Esther Rikken)

Alleen nog maar aanmoedigen ...

Team Expeditie Oost mocht vandaag alvast sfeer proeven en wie er morgen bij wil zijn ...... heeft pech want alle afstanden hebben inmiddels het maximale aantal deelnemers bereikt. Aanmoedigen kan natuurlijk wel, zaterdag aan het eind van de middag in Losser. Kinderen en wandelaars zijn nog wel van harte welkom om mee te doen. Meer info: http://twentsesmokkeltrail.nl/.

Twentse Smokkeltrail 2019 (Foto: Esther Rikken)