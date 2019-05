Hoofdklasse B: Doek valt voor SVZW, Staphorst verspeelt koppositie

SVZW is gedegradeerd uit de Hoofdklasse B. De ploeg uit Wierden leek te gaan stunten tegen Sparta Nijkerk, maar incasseerde in blessuretijd twee tegentreffers. Hierdoor is het doek definitief gevallen. Sparta Nijkerk neemt door deze driepunter de koppositie over van Staphorst, dat punten morste tegen Flevo Boys.

Het zat er al geruime tijd aan te komen: directe degradatie is niet meer te voorkomen voor SZVW. De equipe van trainer Philip Agteres was hard op weg het in de slotfase van de competitie alsnog spannend te maken, maar baten mocht het niet voor de Wierdenaren. Ondanks dat SVZW in eigen huis bij het ingaan van de blessuretijd nog aan de leiding ging tegen Sparta Nijkerk, stond er een 3-4 eindstand op het scorebord.

Staphorst geeft koppositie weg

Staphorst gaf tegen Flevo Boys de koppositie uit handen. Op Sportpark Het Noorderslag leek de lijstaanvoerder lange tijd met de zege aan de haal te gaan door een doelpunt van Ferdi ter Avest, maar daar dachten de Flevolanders anders over. Tien minuten voor het einde tekende Aran Nijber voor de 1-1.

Staphorst laat punten liggen (Foto: Henk Timmerman)

Excelsior'31 doet goede zaken

De ploeg van trainer Peter Wesselink heeft ACV definitief uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap. Excelsior'31 liep via treffers van Hakim Ezafzafi, Boy Boeloerditi (2x) en Hielke Penterman simpel uit naar een 4-0 overwinning, waardoor het ACV op zes punten zet. Door de driepunter klimt Excelsior'31 naar de tweede plek op de ranglijst, maar met nog altijd een punt minder dan Sparta Nijkerk.

Berkum wint van WHC

Berkum kwam al vroeg op voorsprong via Jason Huisman, die na iets meer dan tien minuten een penalty benutte. Halverwege de eerste helft verdubbelde Berkum de marge, nadat Taco Reijnen zijn eigen doelman passeerde. Vlak voor tijd deed WHC wat terug, maar ondanks een doelpunt van Mitchell Dijkhof kwam de overwinning voor Berkum niet meer in gevaar.

SC Genemuiden officieus veilig na zege op DETO

In Genemuiden kan de vlag uit. De Overijsselse derby tegen DETO werd met 2-0 gewonnen, waardoor het gat met csv Apeldoorn met nog twee duels te gaan zes punten is. Hierdoor is SC Genemuiden officieus veilig, al zou het in theorie nog mis kunnen gaan. DETO moet nog alle zeilen bijzetten om directe degradatie te ontlopen. De Vriezenveense club staat voorlaatste, met respectievelijk één en twee punten minder dan WHC (veertiende) en csv Apeldoorn (dertiende).

