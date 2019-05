HHC Hardenberg geeft tegen Kozakken Boys na rust voorsprong weg

HHC begon sterk aan het duel en kwam via een rake kopbal van Van Benthem binnen het kwartier op voorsprong. Tien minuten voor rust zat de formatie van Gert Jan Karsten op rozen toen Van der Leij - met zijn 22ste seizoenstreffer - voor de 2-0 zorgde.

Na rust kwam de bezoekers terug in de wedstrijd dankzij Lommers, die tekende voor de aansluitingstreffer. Kozakken Boys drukte door en kwamen twee minuten later op gelijke hoogte via El Azzouti. HHC was het even helemaal kwijt en dat resulteerde halverwege de tweede helft in de 2-3 van de bezoekers. Stout was verantwoordelijk voor de 2-3 en dat was tevens het slotakkoord in Hardenberg.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de tweede divisie en de statistieken van HHC Hardenberg.