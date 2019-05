SVZW degradeert uit hoofdklasse na krankzinnige slotfase

SVZW is gedegradeerd uit de Hoofdklasse B. De formatie uit Wierden leek in eigen huis op weg naar een overwinning tegen hoogvlieger Sparta Nijkerk, maar in de slotminuut kantelde de wedstrijd en daardoor daalt SVZW af naar de eerste klasse.

In Wierden kwamen de gasten op voorsprong doordat Smit de bal in eigen doel werkte. Diezelfde Smit herstelde even later zijn fout door voor de gelijkmaker te zorgen. Op slag van rust zette Maskoul SVZW op voorsprong met een bekeken schuiver.

Na rust wist Sparta Nijkerk weer langszij te komen toen Makizodila de 2-2 aantekende. Een kwartier voor tijd was het wederom Maskoul die zijn ploeg hoop gaf om lijfsbehoud minimaal een week af te wenden. Hij maakte er 3-2 van. Uiteindelijk wisten de Zwaluwen de zege niet over de streep te trekken. In blessuretijd bracht Buitenhuis de 3-3 op het bord en een paar seconden voor het einde dompelde Van Groen - met een benutte strafschop - SVZW in rouw: 3-4.

