Van der Kolk opgelucht: ''Hoop dat er nu een last van onze schouders valt''

SC Genemuiden speelt ook volgend seizoen zo goed als zeker in de Hoofdklasse B. Zaterdagmiddag werd er met 2-0 gewonnen van DETO, waardoor het gat met een nacompetitieplek zes punten bedraagt. Met nog twee duels voor de boeg, moet het wil heel raar lopen wil SC Genemuiden nog in de problemen komen. Tot opluchting van Anne van der Kolk, die bezig is aan zijn laatste weken als voetballer.

SC Genemuiden zat al negen duels zonder zege. "Ik ga ervan uit dat we de negatieve spiraal nu hebben doorbroken. Het is in ieder geval een heel grote opluchting. We hebben heel veel geluk dat de ploegen die onder ons staan ook heel veel punten hebben gemorst, anders had het nog veel slechter kunnen aflopen", vertelt Van der Kolk.

Genieten

"Ik wil nu nog twee wedstrijden genieten. Als je tegen degradatie voetbalt valt er weinig te genieten en is het gewoon keihard werken. Ik hoop dat er nu een last van onze schouders afvalt. We kunnen gewoon goed voetballen en dat hebben we aan het begin van het seizoen ook laten zien. Door een heel slechte reeks kom je echt in de problemen, gelukkig is dat nu doorbroken", vervolgt hij.

Mooi geweest

SC Genemuiden had de 32-jarige middenvelder graag behouden, maar Van der Kolk hangt zijn schoenen aan de wilgen. "Voetbal is niet het enige dat in het leven belangrijk is. Het is nu de beurt aan mijn gezin om tijd te krijgen en ik vind het ook mooi geweest. Het is een leuk spelletje, maar ik ben toe aan de rust van het niet hebben van verplichtingen", besluit hij.