Uitslagen: ZAC kroont zich tot kampioen, degradatie Blauw Wit'66

Er vielen vandaag de nodige beslissingen in het zaterdagamateurvoetbal. Het was feest in Zwolle, want ZAC werd kampioen. De stemming bij Blauw Wit'66 was minder, want de ploeg uit Holten degradeerde na een kelderkraker bij Juliana'32.

In de 1e klasse D pakte Enter Vooruit de laatste strohalm om rechtstreekse degradatie te ontlopen. In eigen huis werd knap met 1-0 gewonnen tegen DTS Ede. Concurrent DZC'68 won echter ook op bezoek bij Scherpenzeel. KHC en DOS'37 pakten beide in eigen huis een punt.

De spanning blijft hoog in de 2e klasse H. De twee koplopers, DOS Kampen en Sparta Enschede, maakten geen fout. DOS won ternauwernood bij het al gedegradeerde Oranje Nassau en Sparta legde in Enschede Vroomshoopse Boys over de knie.

In de 3e klasse C kroonde ZAC zich tot kampioen door een zege te boeken bij DSV'61. Achtervolger SC Rouveen ging onderuit en daardoor gaat de titel naar de Zwollenaren. Onderin blijft het ongemeen spannend want CSV'28, Zalk en VSW gingen allen onderuit en strijden volop tegen degradatie.

Blauw Wit'66 degradeerde vandaag in de 3e klasse D. In een onderling duel tegen concurrent Juliana'32 werd met 3-1 verloren en daardoor daalt de ploeg af naar de vierde klasse. PH is al weken kampioen en leed de eerste nederlaag van het seizoen. Bergentheim was met 3-2 te sterk.

In de 4e klasse F moet AJC'96 nog een week wachten om de titel te veroveren. Zelf won de ploeg uit Losser met 2-0 van Sportlust Glanerbrug, maar achtervolger PW wist ook een zege te boeken. Buurman Sportclub Enschede werd met maar liefst 5-1 verslagen.

Bekijk hier alle uitslagen in het zaterdagvoetbal.