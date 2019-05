Quick'20 pakt dankzij doelman Bakker knap een punt bij koploper TEC

De Oldenzalers keken in Tiel al vroeg tegen een achterstand aan, want voormalig profvoetballer Koç bracht TEC na vier minuten op voorsprong. Doelman Bakker hield zijn ploeg in het vervolg in leven want de thuisploeg kreeg twee goede kansen om de score op te voeren. Daardoor stond het halverwege 1-0.

Bakker blinkt uit

Ook in de tweede helft kregen de gastheren kansen om de marge te verdubbelen, maar dankzij Bakker bleef Quick'20 in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd kwamen de gasten bij een spaarzame uitval op gelijke hoogte. Van Houten tekende voor de 1-1. Dat punt wist Quick uiteindelijk over de streep te trekken en daardoor staat de ploeg nog maar een punt achter OJC Rosmalen, dat morgen in actie komt.

