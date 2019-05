Moedig PEC Zwolle Vrouwen verliest bekerfinale in blessuretijd

De voetbaldames van PEC Zwolle hebben hun sterke seizoen niet af kunnen sluiten met een prijs. In Rotterdam verloor de formatie van Wim van der Wal de bekerfinale van Ajax door een treffer ver in blessuretijd: 2-1.

De Zwolse voetbalsters gingen voortvarend van start en kregen direct loon naar werken. Na een vlotlopende aanval wist Vliek vanaf rechts Bennink te bereiken, die van dichtbij de 0-1 binnen kon schuiven. Lang kon PEC niet genieten van de voorsprong, want Bakker kon even later de uitkomende Olthof eenvoudig passeren: 1-1.

Brutaal initiatief PEC

In het vervolg deed 'underdog' PEC niets onder voor de regerend bekerhouder, want de ploeg van scheidend trainer Wim van der Wal zocht vaak de aanval. Dat leidde tot een goede schietkans van Bennink, die maar net naast ging. Even daarvoor kwam PEC goed weg toen een schot van Ajax-aanvaller Lewerissa uiteenspatte op de lat.

Grote kans Bakker

Na rust knokten beide ploegen voor iedere meter en ontspon zich een mooi voetbalgevecht. Grote kansen bleven daardoor uit. Tot vijf minuten voor tijd toen Eshly Bakker opdook voor Olthof, maar de doelvrouw hield de spits van scoren af. Het duel leek af te steven op een verlenging, maar ver in blessuretijd kreeg PEC Zwolle Vrouwen het deksel alsnog op de neus. Vanuit een hoekschop wist Lewerissa na een scrimmage voor de 2-1 te zorgen en dat was ook het laatste wapenfeit in Rotterdam. Daardoor wint Ajax Vrouwen voor de derde keer op rij de beker.

Ajax Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 2-1

0-1 Bennink (6)

1-1 Bakker (11)

2-1 Vanity Lewerissa (90+3)

Bekijk hier de statistieken van PEC Zwolle Vrouwen.