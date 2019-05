Handbalsters DSVD spelen zich veilig na kraker bij Borhave

De handbaldames van DSVD hebben zaterdagavond lijfsbehoud in de eredivisie veiliggesteld. In de degradatiegroep werd Borhave met miniem verschil verslagen (25-26) en daardoor is die ploeg veroordeeld tot het spelen van wedstrijden om promotie/degradatie.

In Borne was DSVD de betere partij in de beginfase en dat resulteerde in een ruime voorsprong, 6-12. Die marge wist de Deurningse ploeg zo goed als vast te houden en daardoor stond het halverwege 9-13.

Spanning alom

Borhave liet zich niet naar de slachtbank leiden en kwam sterk terug in de tweede helft. De spanning was om te snijden in Borne want de thuisploeg kantelde de wedstrijd na rust en kwam op voorsprong. Toch rechtte DSVD knap de rug en zodoende ging beide ploegen met 25-25 de laatste minuut in. In de slotseconden kregen de bezoekers een strafworp en die werd benut door Nicol Kooiker: 25-26. Daardoor ging de zege naar DVSD en zijn zij verzekerd van minimaal nog een jaar eredivisie. Borhave moet via de nacompetitie degradatie zien te ontlopen.

Geen promotie Kwiek

Kwiek zal ook volgend seizoen in de eerste divisie uitkomen. De handbalsters uit Raalte gingen in eigen huis met 22-24 onderuit tegen ZAP. Volendam wint de nacompetitie en gaat wedstrijden spelen om promotie.

Dalfsen vierde in eredivisie

De handbalsters van Dalfsen hebben in de play-offs om de derde plaats het onderspit moeten delven. Nadat vorige week gelijk werd gespeeld tegen VZV ging de formatie van Monique Tijsterman zaterdag in de return met 29-21 onderuit. Daardoor eindigt Dalfsen als vierde.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Degradatiegroep en de uitslagen van Kwiek en Dalfsen.