Landstede Basketbal trekt stand gelijk na zege bij New Heroes

In de halve finales van de play-offs hebben de basketballers van Landstede de stand weer op gelijke hoogte gebracht. Afgelopen donderdag was New Heroes nog te sterk in Zwolle, maar dit keer trok Landstede aan het langste eind: 67-75.

In Den Bosch begon Landstede goed door een voorsprong te nemen in het eerste kwart, 11-15. Dat verschil in Zwols voordeel werd vastgehouden tot de rust, want halverwege stond het 33-38. Ook in het derde kwart waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar bleef Landstede aan de goede kant van de score. In het laatste kwart werd de belangrijke overwinning over de streep getrokken, 67-75. Aankomende dinsdag staat in Zwolle de derde wedstrijd op de rol.

